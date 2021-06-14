陈木胜等不到遗作《怒火》上映 甄子丹、谢霆锋爆哭

（综合讯）香港知名导演陈木胜在2020年8月去世，生前从影30年，拍出无数经典警匪动作片。他执导的遗作《怒火》将在7月上映，昨天举办电影发布会，甄子丹、谢霆锋等人看到导演椅被搬上台，当场克制不住情绪，一个个转身流下眼泪。

甄子丹担任这部电影的主演兼监制，提起陈木胜拍摄这部电影的过程，仍感触良多。他透露，陈导演罹患鼻咽癌之后，在电话里一边说着“扩散了”，一边还是热情地讨论着跟电影相关的事情，“他脑子里全是电影，从来没有诉苦过。”

谢霆锋出道得早，从19岁开始已跟陈木胜合作好几次，第一部演出的电影就是对方执导的《特警新人类》。他难过表示：“他是一个我愿意用生命和他赌一个镜头的导演！”如今无法再跟对方合作下去，他坦言受到很大的打击，“他走了，不知何时能遇到下一个这么有缘分的导演？”

转身背对镜头拭泪

发布会最后，全体出席人员要一起拍摄合照，工作人员将陈木胜的导演椅搬上台，甄子丹和谢霆锋立刻按捺不住情绪，转身背对台下摄影机，偷偷低头擦拭眼泪。

直到最后拍摄合照，2人仍难掩悲伤情绪，红着眼眶面对相机，令其他人看了也倍添伤感。

陈木胜在拍摄《怒火》后期发现身体不适，就医时已是鼻咽癌末期，但仍坚持拍摄电影，2019年底杀青，隔年8月就离开人世，享年58岁。

陈木胜曾是杜琪峰助理编导，90年代开始全心投入电影产业，第一部电影《天若有情》就大红大紫，捧红了刘德华与吴倩莲，之后又拍出《双雄》《新警察故事》等经典电影，叫好叫座，遗憾的是英年早逝，令影坛痛失一名优秀的导演。