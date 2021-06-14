朱咪咪抖音当“麻将皇后” 吸睛100万人

朱咪咪昨天接受《新明日报》访问，透露今年1月与香港公司签约，投入抖音行列，先进军广州，5月中旬开始居家录制，自拍了几个抖音，都以广东话原音出击，包括“和大家分享一下我最喜欢的电影角色”、“有一句台词，让大家记住了我这个角色”、“高歌《打雀英雄传》”、“我要准备开唱了，你有完没完？！”

抖音拍得别具一格、带点自嘲，咪咪姐幽默吐露关于她昵称“奶妈”的由来，居然与电影角色有关；还有她拍《唐伯虎点秋香》时饰演周星驰的“老婆”朱茜，一招“霹雳雷珠”把星爷的脸打成“花脸猫”，抖音还能一瞥星爷昔日电影风采呢！

与星爷合作愉快

屈指一算，咪咪姐早年与星爷合作过多部电影，包括《百变星君》《审死官》《唐伯虎点秋香》《龙过鸡年》等，外传星爷为人“难顶”，但咪咪姐倒是合作愉快，她说：“见到他就说声‘早’，做到他的要求就行，有人想去‘擦他的鞋’（托大脚）就错了，星爷根本不欣赏这一套！”

抖音里最搞笑的，是她耍着麦克风要唱歌，音乐前奏很“欠揍”一直入不了门，她愕然呛了句：“喂，我能唱了没有？”很有趣，无怪吸引超过120万抖音网友追看！

签约凭一个“信”字

成为“百万抖音播主”，咪咪姐语带喜悦，她笑说签约时全凭一个“信”字：“我只有这么一句‘我信任你，你不要亏待我’。”

她做事讲求简单、利落，但求彼此信任，听咪咪姐说话是一种享受，因为充满画面感，记者打趣问她会否在抖音揭露娱乐圈黑幕？咪咪姐江湖地位高、说话有公信力。

“爆人隐私？那不道德，不好，我不介意在抖音表扬人家，但本身就不是八卦的人，即使听到再多八卦，也是一笑置之就算。”言下之意抗拒当爆料“广播员”。

录制的抖音由儿子操刀，咪咪姐除了抖音，另一个身份就是“女佣”，居家就将家里打扫得一尘不染，自豪说：“这些年来，无论在香港还是新加坡，我从未请过一个女佣，孩子与家务全部一脚踢！”

拍贺岁片《团圆饭》 冒认王冠逸的“妈”

咪咪姐透露正洽谈一部本地电影，记者问她是不是贺岁片《团圆饭》？她反问：“对啊，就是《团圆饭》，你怎么知道？”

咪咪姐说，她在《团》中是饰演一个冒充男主角王冠逸“母亲”的女人，咪咪姐加入《团》肯定增添许多笑果。

除了演戏，已唱过9场红馆的咪咪姐正申请香港红馆演出，希望她顺利开唱。

不拍戏是“自废武功”

香港娱乐圈传出咪咪姐自觉“没多少青春”，今后只登台不拍戏，放话要退休！

咪咪姐为无数观众放发笑弹，若真有意淡出，娱乐圈岂不少了很多欢乐？

向咪咪姐求证“退休”一说，她反应颇大：“唉哟，我什么时候说过要退休？我又不是走不了路，为什么要退休？”

她直言现阶段能走能跳却不拍戏，无疑“自废武功”，何况她至今还是TVB的合约演员，更没理由不拍！