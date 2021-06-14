偷买礼物送给《跑跑人》队友 李光洙惹哭7成员

（综合讯）35岁韩国男星李光洙以人气节目《Running Man》（跑跑人）走红。他因去年车祸后脚伤一直未痊癒，忍痛宣布结束11年“跑男”生涯，昨天（6月13日）下午播最后一集。

李光洙偷偷买了7份礼物要送给队友，必须完成秘密任务才能送出，他最后如愿获得胜利，其他成员得知隐藏任务的真相后，全都泪水溃堤，现场哭成一片泪海，观众也泪喊“光洙好贴心”、“谢谢光洙11年来的付出。”

制作单位搞笑把这11年他毁损公物、暴行、公然猥亵、诈欺等罪，根据实际量刑，判他1050年有期徒刑，他必须与成员们一起完成任务才能成功“出狱回到社会”，过程中依旧吵吵闹闹，但到了离别手写信环节，8人还是读着读着忍不住泪崩，尤其宋智孝更是到了最后一个任务场所——黑胶唱片行后，完全止不住眼眶中的泪水，频用手拭泪。

手写信说了3次对不起

李光洙的手写信，开头就先连向家人般的成员们说了3次对不起，还差点哭到无法继续念下去，他也提到自己11年间，每周都是全力以赴，“每周都没人缺席，没有谁不是使尽了浑身的力气去完成的《RM》，希望大家以后更喜爱、关注这个节目”。

而节目昔日制作人李焕镇昨也发文大赞李光洙敬业，透露光洙从未拒绝过制作单位，即使脚趾骨折照样卖力撕名牌，感冒也愿意在寒冬中被砸水球，更会主动说要挑战高难度的游戏。

节目尾声，成员要回答有关光洙的问题，如出道作品、身高、电话号码等，只有刘在锡、金钟国及宋智孝答对。其中刘在锡被问到光洙父亲的名字时也答对，足证十分了解对方，李光洙更感动爆喊。

成员们接着看到李光洙推出一大箱装着贴上名牌的礼物后，再度感动大哭，最后全员大合照，送走带给大家11年欢笑的“长颈鹿”李光洙，再度逼哭萤幕前所有观众。

节目播完后，宋智孝在IG上传8人在花丛中的合照：“我们永远的光洙，我永远的弟弟光洙。”就算离开《跑跑人》，李光洙也尽责到最后一刻。他今早（6月14日）凌晨发出自己在《跑跑人》装扮的照片，以短文表达这11年来的感谢：“我这11年来获得满溢的爱，每周都创造了很美好的回忆，虽然不论怎么说都没能完整表达我的感谢之意，但这一路走来，我真的打从心底地感谢大家，我也真的很爱大家。”