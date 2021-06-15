那英被轰“职场霸凌” 杨紫一句“组队”化解争议

（综合讯）中国大姐级女星那英近日和“90后四小花旦”之一杨紫一同上推理真人秀《萌探探探案》，但杨紫却多次遭那英针对，不仅被踹还被骂有心机，恨她，对她没有好印象、不得好死等等。被网友质疑那英根本是职场霸凌，引发负面争议；杨紫前天以短短一句“那姐，后面我们一起组队！”化解争议，让网友大赞她EQ高。

《萌探》固定嘉宾有孙红雷、沙溢、黄子韬、杨迪、宋亚轩、那英、杨紫，每集嘉宾会扮演不同角色侦查案件。杨紫因在节目第一、二集扮演坏人角色，顺利骗过大家，导致之后一直受那英怀疑。

近日有网友指那英在节目中针对杨紫，多次说出疑似充满敌意的话。那英在第三集始终表现出对她的不信任，还频频吐槽说“假单纯”“我对杨紫就没有好印象”“坏人不得好死”，网友纷纷认为那英倚老卖老，素质太差，根本是职场霸凌。杨紫也说：“上次那姐走的时候指着我说‘你这个坏人，你不得好死’，然后这两天都是我的阴影。”

节目于11日播出第四集，那英对杨紫仍充满敌意，数次说“这孩子心眼太多”。看到有人表态要支持杨紫，就把人都拉到自己这一边，还被拍到有作势踢杨紫的动作。这些画面后被网友剪辑出来，在网上引发一片哗然，两人不合的传言甚嚣尘上。

杨紫于前午发文声称“那姐那姐，后面我们一起组队！”借此澄清彼此没有不合。那英也在五分钟之内马上转发：“是啊是啊，我也想跟你组队，姐不会玩儿，你带着我。”得到杨紫大方回应“得咧～咱一起赢他们”，间接否认职场霸凌说法。

其实在前几天的节目发布会上，那英就已经说要给杨紫道歉，表示自己不恨杨紫了，当初是入戏太深。有评论认为，大陆综艺节目最擅长的是利用明星蹭热度。上了台一秒入戏按剧本办事，下了台受不了继续手撕，最后时刻来个强行大团圆，不就是常见的套路吗？