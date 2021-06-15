宅家不留白 陈一熙与父和朋友联手设计环保游戏

宅家你会忙什么？吃饭睡觉追剧？“星二代”陈一熙不是，他充分利用宅家时间，联手父亲之财与两名朋友，以绘本《我的小红点》里那条“窈窕的小鱼儿”为主角，精心设计出一款环保网上游戏，昨天接受《新明》访问时他说：“免费的，玩法简易，老少咸宜，谁都可以玩！”

一熙特别附上链接，表示有IG帐号就可以玩，“告诉我好不好玩，OK？”有兴趣者可上https://www.instagram.com/ar/509398800259842/试试看。

除此之外，一熙刚设立网店卖卖画作，他爱绘画、画功细腻、题材很绿化，最快45分钟搞定一幅素描，慢的话大概6小时完成，一熙爱素描草本植物，记者打趣他也可以画猫啊，一熙可是猫痴！

“哈哈，这是好建议！”不过他附上的画作皆以植物类为主，画作绿化，怡情养性：“最近身边有好些人搬家，画作可为新家增添姿彩。”价钱订得很大众化。

一熙爱宅家，喜欢做瑜伽、逗爱猫玩，若出门就参观博物馆，不爱热闹也不爱泡夜店，典型乖乖男。

宅家5星期后，昨天总算复工拍英语剧《KIN》，形容复工心情，一熙老实招供：“很复杂，又兴奋又有点不适应！”

第一天复工 ‘亲人’一米距离

一熙宅家不曾闲过，充分利用每一分一秒，复工第一天，他像个“朝九晚五”上班族，在镜头前穿上医生袍“走来走去”挺轻松。

为了抗疫，拍摄时，他即使与剧中的身边人（女友、母亲、妹妹）互动仍保持“一米距离”，记者八卦，如果要与女友拍接吻戏如何是好？一熙笑说：“亲密画面靠镜头迁就，我看了剧本，幸亏没有（接吻）！”

但与剧中“家人”互动还要如此“安全”，画面看上去很生疏，仍有些尴尬，看来又得取角迁就。

昨天只是“热身”，今天起，一熙将开展忙碌的拍摄日程，他说：“因之前停工耽搁了一段时间，接下来就要赶了！”

向云帮相亲 为儿找女友

问起感情，一熙个性很宅，大学时期曾交过女友，分手后就一直单身，母亲向云担心儿子孤家寡人，曾考虑让儿子“相亲”，大家坐下来你眼望我眼，目标明确，合眼缘就能谈谈情、进而谈婚论嫁，相亲缩短在公开场合“碰运气”，甚至“不期而遇”的时间。

但一熙似乎很抗拒包办式婚姻，直接笑嚷：“妈妈，不要烦我。”

再怎么宅，恋爱主导权仍需操控自身手里才有意思，只是一熙的择偶标准依然家人大过天：“尊重也疼惜我家人，大家可以一起共同成长......”

眼见身边同龄朋友已步入结婚教堂，一熙开始有压力，但终身大事不能随意，谁会是一熙心中的那个人，看来茫茫人海尚未找到。