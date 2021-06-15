郑盈盈忙直播带货 不舍与女儿分隔两地

郑盈盈防疫期间忙直播带货、经营自媒体。多次跨洲工作，与女儿分隔两地，十分不舍。

现居马来西亚新山的郑盈盈自防疫期间，开始直播带货，冷冻料理包和卡拉OK设备。一周四五天都要开直播，事后还要处理订单、回复信息，忙得不可开交。

不仅如此，郑盈盈与几位友人还在疫情期间合作经营自媒体。不过，由于团队在吉隆坡，因此她需时常跨州处理工作。

于去年年底到今年三月，郑盈盈多次离开女儿独身前往吉隆坡。“有一次我离开女儿两个星期，那是我第一次不在她身边那么长时间，后来还断断续续来回吉隆坡好几次”。郑盈盈回忆起年初时与女儿分离，她说，当时女儿哭得很伤心，外婆就哄她说带她吃冰淇淋。“结果她一听到冰淇淋，马上就不哭了！”

疫情给予不少人与家人共聚的机会，但是于郑盈盈来说并非如此。她表示，防疫期间她需要更努力工作，每天忙碌的时间更长，以至她和女儿相处的时间也减少了。

收入减半 靠积蓄支撑生活

直播带货不好做，从起初的千多人降到现在只有两三百人。

盈盈觉得直播市场大不如前，起初看她直播的人数高达上千，如今已降至两三百的观看人数。她坦言，直播的收入仅是过去唱歌台时的一半，这一年来基本都是靠往年的积蓄和网卖收入支撑生活。

盈盈还透露，原来上个月她收到一个剧组的新戏试镜，刚把试镜视频发出去又碰上疫情升温。“剧组还没有消息，也不知道会不会因为疫情升温而取消拍摄。”

无意让女儿进娱乐圈

盈盈的社交媒体时常出现女儿的身影，小女孩俏皮可爱，每次入镜盈盈的视频也都十分“赏脸”。不过当问起盈盈是否有意让女儿加入娱乐圈，盈盈直言“我不会鼓励她加入娱乐圈，而是更希望她认真读书，未来从事其他行业。可如果她很喜欢娱乐圈的话，我也不会反对。”