台湾艺人纷送暖 贾永婕送医护夜宵到午夜

（台北讯）台湾疫情严峻，艺人抛砖引玉送暖医护，女星柯佳嬿应援贾永婕，亲自送百份下午茶庆端午。

台湾艺人贾永婕募资被喻为“救命神器”的高流量氧气鼻导管全配系统（HFNC）后，被网民封“抗疫女神”，她也从6月1日发起“每天送100个爱心便当给前线的医护人员”活动。

贾永婕昨天（6月14日）在面簿写道：“今天是端午节，很多医护人员不能跟家人一起过节，还在前线守护着我们！”她指，“死神”不会放假，所以他们也不能放假，亲自送HFNC给各大医院。贾永婕透露，演员柯佳嬿也捐赠下午茶点心，并随她亲自到医院送餐，一起温暖最前线。直至午夜，贾永婕仍忙着为医护人员送上夜宵。

王仁甫、季芹夫妻也默默行善，昨天送上100个便当到台中童综合医院，急诊室医生魏智伟将两人的善举公开，感动了不少网民。

贾永婕公布的“神队友”名单中，黑人和范玮琪夫妇也合捐了两台HFNC。范玮琪去年曾因称行政院长苏贞昌为“狗官”而惹议，一年多来遭受网民的谩骂。其善举公开后，网民纷纷跟她道谢，当中有人留言：“这一年辛苦了！”

锺欣凌也在捐款者名单中，捐了两台HFNC。她透露是《我的婆婆怎么那么可爱》剧组一起尽的心力，表示有钱出钱、有力出力、有心最美丽，但她也忧心爱心被利用，要大家不要乱汇款。

小S善举让大S挨轰 喊‘我姐是好人’

近期的新闻人物徐熙媛（大S）日前在IG限时动态为疫苗发声，写下“蔡！屠杀我们”遭到网友挞伐。近日妹妹徐熙娣（小S）做善事，大S又再度挨轰“不做也不要扯后腿”。

经纪人透露，大S早在5月底就已捐出200万台币（约9万6000新元），送救护车给偏乡，没被报道出来，不代表没在做善事。小S也为姐姐发声：“其实我姐做很多善事，她是好人。”