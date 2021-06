好莱坞猛鬼系列《厉阴宅》的第三部《厉阴宅:是恶魔逼我的》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It,简称《厉阴宅3》)取材美国司法史上一次奇特的挑战:80年代一宗谋杀案的嫌疑人以声称遭恶魔附身作为辩护。

题材堪称颠覆了此系列之前的故事走向,男主角Patrick Wilson(帕特里克威尔森)接受《联合早报》电邮访问时说:“我们得把题材往前推进,不能再刻画一个家庭陷入危险的故事。我们要将Ed Warren(埃德沃伦)和Lorraine Warren(洛林沃伦)推向世界。这个案例是不同的,因为它更像是一个侦探故事。此外,它是著名、有据可查的案例,以恶魔附身作为法律辩护,是历史性的一刻。”

《厉阴宅3》导演敢尝试不怕犯错

埃德沃伦和洛林沃伦是美国已故知名的幽灵调查专家,有人认同他们,也有人认为他们装神弄鬼,改编他们故事的2013年《厉阴宅》和2016年《厉阴宅2》票房表现不俗,本地分别卖了274万2242元、271万6993元。

首两部由好莱坞知名导演温子仁所导,温导忙于其他项目,《厉阴宅3》改由惊悚片《哭泣女人的诅咒》(The Curse Of La Llorona)的导演Michael Chaves(迈克尔查维斯)执导,威尔森说:“查维斯热爱此系列电影,对温子仁有很大的敬意。从演员的观点,我认为他的技能和个性确实是最佳人选。他不怕犯错,想突破界限并尝试新事物,是他与温子仁的共同点。”

威尔森饰演埃德沃伦,Vera Farmiga(维拉法米嘉)饰演洛林沃伦,片中两人捉鬼夫唱妇随。两人从第一部就合作,威尔森说:“很投缘,第一天起就互相信任,也成了好友。”

维拉说:“能与我在银幕上的老公一起变老,很神奇的事。我们是好友,互相尊重。”

维拉透露原本不相信温子仁会不导《厉阴宅3》:“我一直游说他,也一直认为他会执导。”温子仁无法执导成定局后,她深信他还是会参与,他帮忙找了查维斯来执导:“温子仁担任制作人,也帮忙修饰剧本,而我和威尔森一起见查维斯时,就明白为什么温子仁会找他来导。”

维拉:首部开拍前遇怪事

维拉忆述多年前拍摄第一部时,度过了一两个月的恐怖生活:“会半夜醒来,眼角会看到东西,也听到一些声音。这一切都发生在电影前期制作时,电影一开拍,一切怪事就烟消云散。”

《厉阴宅3》在本地放映。