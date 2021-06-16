一餐吃掉多少钱？揭明星接待高规格内幕

明星工作时要求一餐几百元，吃不完还有十几个助理帮忙吃？出差时，家人也带上变成全家旅游？明星对外，还有字典一样的接待手册，从入住酒店级别到喝什么品牌的水都有严格要求？这些，都是最近爆出来的娱乐圈内幕！

话说由舒淇、赖冠霖、宋丹丹、苏芒等15位名人参与的中国生活真人秀《五十公里桃花坞》，不久前爆出明星餐费该多少的热门话题。节目中，大家开会讨论餐费时产生了分歧。宋丹丹提议每人收650元人民币（130新元），但却遭到苏芒质疑：“不够……我们要吃好一点，我不能那么差的伙食。”这一番说话遭到网民恶评，认为她太过奢侈。其后节目组解释，每人650元其实是21天的生活费。

宋丹丹（后排左起）、舒淇在《五十公里桃花坞》里讨论餐费。（视频截图）

自从郑爽被爆日薪逾40万新元后，网民对于明星的酬劳愈发关注，即使是18线艺人，赚钱也多过普通人，所以但凡有明星卖惨，抑或高额消费被爆，都会引起网民议论。

网民这回更深扒过去曾经曝光的各种艺人高餐费证据。

王菲2011年举办的演唱会，餐费400新元一天。这是十年前的天后标准。

王菲2011年曾在本地办演唱会。（Dominic Phua摄影）

曾经曝光影视圈阴阳合同的著名主持人崔永元，就曾抖出合同，指范冰冰拍某片时每天餐费300新元，随行人员则每人每天40新元。有圈内人指，比起一些小咖高消费标准，范冰冰算是十分“公道”了。

范冰冰（左二）在剧组的餐费也受关注。（互联网）

为什么餐费一直往上涨？

所谓的餐费标准，一开始可能只是为了照顾个别艺人的特性，比如吃素、宗教习惯等，后来却演变成身份的象征和较量，造成许多问题出现。

某娱乐公司老板告诉中国媒体，艺人一般会带五六个人的团队，多的时候见过带十几个的；艺人的餐费基本上每餐两三百新元打底，工作人员则每餐200新元以下，遇到咖位更大的艺人，价格还要往上浮动。他指出，艺人餐费分两种，一种是主办方给艺人订酒店，艺人在酒店挂账；另一种则是机票、住宿、吃饭都是艺人自己解决，按照一定的餐费结算成钱给艺人。

这名老板说，餐费的标准一般是由艺人方提出，再看商家是否同意，而主办方、投资方多半不会反对，毕竟大钱都花出去了，不会在乎这点小钱。

艺人除了领取高片酬，为什么还要求高接待费用，这个风气是如何刮起来的呢？据圈内人指出，有以下几个因素：

1）“咖位”的标志

大牌明星的餐费和接待标准，是被市场需求推高的——电影公司、演唱会主办商等用尽一切手段抢人。这些标准是艺人“咖位”的标志，所以艺人团队的要求都是宁高勿低。

除了餐费，明星都要求活动现场有自己的休息室、化妆间，入住最好的酒店，尤其是不能比对手差。早年曾传出某女星的团队提前到活动现场，竟然拿出尺来量休息室的大小，为的就是不要比其他艺人逊色。

2）韩流、鲜肉带起奢侈风

韩星耍大牌要求多，小鲜肉互相攀比，一拥而上哄抬了行业标准。

据一名娱乐公司老板透露，他首次知道接待标准是在2016年跟韩星Rain合作的时候，对方的工作人员直接丢给他一本字典一样的接待手册，里面对于艺人的吃住行都有严格的标准，包括入住酒店级别，房间样式、楼层、朝向、大小，接机车型，喝什么品牌的水等，都写得明明白白。在他接待过的艺人中，Rain是餐费最贵的艺人，几年前的一场活动，他的每日餐费是600新元。

Rain被爆吃住行都有严格的标准。（互联网）

其他国际艺人到中国演出的接待规格一样吓人，早几年国际歌手到中国演出，经常引发歌手耍大牌的传言，因为接待他们的每一寸细节都指向身价，艺人团队对此寸步不让。

另一名制片人认为，剧组里的“明星餐费标准”是小鲜肉带起来的。“2016起这几年，电视行业蓬勃发展，资本介入，视频网站突起，很多小鲜肉的身价水涨船高。加上艺人之间攀比，明星招待费用更是节节高升。

商演最高剧组最低

一名资深艺人统筹透露，一般艺人单次的商演或商务活动餐标会比较高，因为时间短，餐费再高也是一两天，主办方基本上都会接受。接下来就是综艺节目，相比剧组动辄拍几个月，综艺大多十几天就结束了，所以餐费高点也在活动方的预算内。

统筹说，只有那种大流量偶像参与的大制作剧组能做到高餐费——毕竟凡事在流量艺人面前，规矩都要改一改。可是餐费定那么高，吃得完吗？

明星吃什么吃出这么多钱？

娱乐公司老板直言，艺人在五星级酒店里三餐都要求送餐到房间，水果饮料不缺，男艺人晚上到酒廊喝酒，女艺人享受高级Spa，如果团队聚在一起开会，那消费就更多了。毕竟对于艺人来说，这个钱不花白不花，哪怕真吃不了那么多，也会设法报销。

有圈内人爆料，有时明星本人并不清楚餐费多少，倒是背后的随行团队会占尽每一分便宜，把餐费额度全部花光，毕竟他们有很大一部分油水都来自蹭明星的接待标准里的好处。

比如，很多艺人公司自家有签约化妆师，但他们把化妆师带到剧组，又会要一大笔额外的化妆费，这笔钱只有一小部分会给化妆师，大部分还是进了艺人自己的口袋。

也有些明星本身爱占便宜，出差也把家里亲戚都带上，让主办方报销食宿，顺便全家旅游。

从餐费比到妆发预算

有业内网民不久前爆料艺人的妆发费用涨到离谱，他们自己带造型团队，也就两个人却开价2000至6000新元一日不等。

童瑶（左起）、张柏芝、刘嘉玲、张天爱的妆发预算被拿出来比较。（互联网）

上个月底，有网民晒出一团明星出席时尚活动的详细要求以及各项费用，包括饮食禁忌和需求、团队人数、妆发预算、交通预算、餐费预算等，明星们有张栢芝、刘嘉玲、童瑶、张天爱、王霏霏、袁姗姗等16人。从晒出的单据来看，明星之间差距最大的主要是妆发预算，最高的是张栢芝和张天爱，都是一万新元，多数其他明星基本都是2000新元或400新元。令人意外的是，刘嘉玲的总预算是16位明星中最低之一，妆发预算只有2000新元。