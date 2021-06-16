苟芸慧疑婚变搬离爱巢

（香港讯）苟芸慧与老公陆汉洋结婚两年多，人前一直表现恩爱，近月却传出婚变！有指苟芸慧已搬离贝沙湾爱巢，正式与老公分居，日前更在社交网留言表示清了20箱东西：“该送的送了，该断的断了”似对婚姻作出控诉。

37岁的苟芸慧于2018年10月与锡矿大王后人陆汉洋（William）结婚，婚后过着幸福少奶奶生活。但据身边好友爆料，两人甜蜜背后，其实去年（2020年）底感情已出现暗涌，向来“公主性格”的苟芸慧受不了被老公冷待，加上男方对生育兴趣不大，令这段婚姻出现危机。

今年（2021年）初香港疫情严峻，苟芸慧以探亲为由独自返回家乡加拿大，与老公长时间分隔两地，而陆汉洋在“冷静期”没有更新社交网，双方零互动。

身边好友以为苟芸慧4月由加国回港后，婚姻或会有转机，岂料她却开始四处找地方搬家，让陆汉洋始料不及，虽然用尽方法补救，但女方仍坚持分居，并于大约一个多月前正式搬离贝沙湾爱巢，在九龙站附近租屋自住。

苟芸慧之前甚少在社交网发文，但日前突然更新，留言更似有所暗示：“最近的日子里，我清了20箱东西，该捐的捐了，该送的送了，该断的断了。”她的通讯软件的头像也已更换，她以英文写道：“致过去，感谢你教会我的。致未来，我已准备好。致上帝，感谢祢给予的另一次机会。”

其实两人婚变早已有迹可寻，苟芸慧最后一次上载与老公的合照，已是去年10月庆祝结婚2周年，当时她甜蜜表示：“今年有不少难关，但感恩有你！”陆汉洋则曾于去年12月时分享夫妻脚尖对脚尖的照片，并写上：“如初见……”只是不到半年感情已起了变化。