林家栋拍《手卷烟》被烟火熏伤 眼肿拍通宵

纵使零片酬也尽全力，影帝林家栋拍《手卷烟》被火熏伤眼睛，肿着眼拍通宵戏，他昨天受访说：“这就是电影精神！”

流淌着浪漫江湖味港产片《手卷烟》明天在本地上映，心情漂亮的主角林家栋和导演陈健朗昨傍晚接受视讯访问。《手》描述退役华籍英军关超（林家栋饰）和南亚古惑仔文尼（Bipin Karma饰）在重庆大厦邂逅，两人得罪同一个黑帮大佬，分分钟小命难保的故事。

《手》是香港电影发展局“首部剧情长片计划”下诞生的作品之一，陈健朗获得325万港元（约56万新元）资助拍片，预算有限，林家栋支持新晋导演，同意以零片酬接演。林家栋信誓旦旦，不怕破坏自己的行情，未来只要有很好的剧本，戏酬多寡不是问题。

没酬劳不代表就交行货了事。林家栋透露，拍摄重点打斗戏时被烟火熏伤左眼，当时是凌晨3时许，若中断拍摄，天色改变后就无法连戏，“每个演员都很用心，不想影响他们，必须要拍。那个时候已不管伤势，要拍就拍，这就是电影精神。”问起伤愈情况，他笑说：“当然平安没事，我现在还坐在这里啊！”

林家栋也因“别人的眼睛”紧张兮兮。《手》在疫情下拍摄，街坊们紧盯剧组是否违反防疫措施，“对演员来说，我要培养戏里的情绪，又要顾着外面的眼光，那是很紧张的状态。希望人生中不要再有这种体验了。”

他强调，拍摄过程严格遵守规定，然而突然话一转，无厘头搞笑说：“有没有听过郭富城那首歌《动起来》？如果没戴口罩就是‘躲起来’，躲起来就没事啦！”

自认与角色一样倒霉

角色“关超”是个诸事不顺的倒霉鬼。多年来在圈中耕耘，一步一脚印才走到今天的林家栋觉得，自己跟角色一样倒霉，“但我总会想，一天还是要过的，不要往问题里钻，想不到解决方法就是没方法咯，再看看明天怎么做，重点是用什么心态去应付。”

他对生活的要求简单，笑说：“事情发生了也没办法，要调节自己的情绪，放松一点，不死掉就可以啦，让我明天还活着就可以了。”

导演陈健朗：林家栋会陪我讨论剧本

导演陈健朗指出，林家栋会问很有深度的电影相关问题，他一度担心被问倒，必须做足准备应对；开拍前，林家栋频频跟他讨论角色、陪他改剧本，“这是很好的经验，谢谢家栋哥给我时间讨论剧本。”

至于最难拍、NG最多场的戏，陈健朗指有影帝在场，NG自然少。林家栋听闻笑说：“因为拍戏预算太少了，不能NG啊！”