郑恺《超越》当“油腻大叔” 两个月增重21公斤吃出毛病

郑恺日前接受本地媒体访问，透露首次当上中国体育励志片《超越》的监制，身兼主角二职，付出不为外人道。

为了展现“退役后运动员”到“油腻大叔”的变化，郑恺在短短一两个月内，令自己如“吹大的气球”般“胀”成1个半自己，从64公斤增重至85公斤，约21公斤！

为了打造圆滚滚身躯，郑恺狂吃，天天米饭、面条淀粉类再加上可乐，声言“吃得好难受”，嚷说“增肥其实比减肥更难”，但很快达到发胖体积。

最标准时期的郑恺体重64公斤，体脂只有9，胖成85公斤之后的他，走起路来肚腩明显、脸也大了半码，增肥后遗症也来了：不只出现高血脂、高血压，他还出现心跳加速问题。

为了角色塑造折损健康，牺牲惨重，问候郑恺如今身体如何，他回说“恢复了”，毕竟拍摄已过一年。

只是，拍摄碰上疫情，郑恺发胖又不能对外解释，外界只道他是闲着养出“疫情肥”，《超越》一放映总算还他公道。

郑恺不觉得为角色增重是牺牲：“做演员的胖胖瘦瘦很正常，只要控制饮食、懂得把握生活节奏就没问题，那么多年也有经验了。”

他曾是运动员，拍摄《超越》当短跑健将于他（35岁）已是高龄，拍摄时郑恺重新训练起短跑项目，包括重力训练，片中穿插的短跑专业术语，也接轨了最新科学训练理据。

《超越》是一部体育励志片。（网络）

初当监制 外界不看好

《超越》中的郑恺有句对白令人印象深刻：“样样要做到第一名，因为人家只会记得第一名”，他本身是“第一名”信奉者吗？

“戏里台词突显人物的桀骜不驯，其实生活里没有人可以永远第一名，做人不可能永远赢，但不要怕输，贵在坚持，这就是《超越》要传递的精神。”郑恺回应。

拍戏时也难免碰到受伤挂彩，郑恺轻描淡写解释，真正的运动场上可能只是跑两场，拍戏就来了七八遍，肌肉损伤是家常便饭。

郑恺有感人在年轻时或许不觉得人生有多大的困难，反而人到30甚至年近40时，会开始思考下半辈子的职业规划、是否要转型，影片其实也反映了“运动员的中年危机”。

《超越》中，郑恺饰演的退役运动员命运多桀，他分析：“所谓的挫折只因太想要赢，太想要取得成功，这未必是坏事，人总会有欲望与目标，总不成什么都不干，但如何与内心的欲望好好相处，这是学习的过程。”

他坦言当上监制面对种种困难，包括外界的质疑与不信任，但被他一一克服了。

当演员对郑恺驾轻就熟，但出任监制是新尝试，他戏言“用行动实践念了一遍电影学院”，谦言仍在学习中。

问起帅哥选角李昀锐，郑恺笑说，李昀锐自百名演员中被选中，他又帅又能演戏，是一名运动天赋也强的男星。

义气相挺李晨剪“傻瓜头”出镜

李晨在《超越》中秀出愣愣的傻瓜头，原以为是郑恺要求让李晨“变傻”，实则是晨哥自己给角色的设计，“他敢于付出，也真取得效果了！”郑恺笑说。

问郑恺有票房压力吗？他不讳言“肯定有（压力），这得讲究天时地利人和，但该做的努力都做了”。