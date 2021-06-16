花6万买车送奶妈儿子 周崇庆坦言为了“报恩”

去年10月，周崇庆花6万元给奶妈大儿子买二手宝马车，坦言是为了“报恩”。

周崇庆从小认识奶妈一家人至今已逾40年，因自小和这名保姆生活了一段时间，情同家人，周崇庆称呼奶妈为“mother”，也称其儿子为“大哥”。

周崇庆告诉《新明日报》记者，小时候因为搬家，搬到比较远的地方住，之后便没有见到奶妈一家。直到他20多岁那年，有天偶然碰见了大哥才知道奶妈中风。

后来他再次搬去奶妈家，和她们一家居住，因为那里对他来说环境安静适合工作。他说，奶妈对所有的孩子一视同仁，哥哥姐姐吃什么用什么，他也会有一份，从不把他当外人。

“让我很感动的是，每次有人来家里，她都会说我是她最小的儿子... ...她每次这么一说我都会非常感动。”

“我的奶妈四年前过世了，她留下了一些东西，我很坦白告诉你，我是个外人，可是我也有一份。她可以不用给我的，可是她真的把我当作她的孩子。她还曾经亲口告诉我的妈妈说‘如果崇庆是我的儿子，我会每天抱着他“亲”。’”

周崇庆说，奶妈一家一直把他当做家人，这位大哥也一直很疼爱他，不管过去是遇到情感问题还是经济问题，他都会伸手相助。

他也坦言，这6万元对他来说虽然是一笔不小的数目，但是恩情是无法用金钱衡量的。“我知道我大哥一直很想开车，如果这部车子会给他带来更多的快乐，这就是我回报的一种方式。”

周崇庆还告诉记者，奶妈一家教会他学会知足，怎样拥有简单的快乐。“大哥看到车的时候，很开心，他说‘这部车子我会开很久’，他们一家就是这样，容易知足。”