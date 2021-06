(本地讯)本地歌手谢庭萱和林安雅将举办一场线上音乐会,向已故灵魂音乐王后艾瑞莎富兰克林(Aretha Franklin)致敬。她们将带来“Say a Little Prayer”“Chain of Fools”“Bridge over Troubled Waters”“Respect”等经典歌曲。

这场音乐会将在这个星期天(20日),晚上9时至10时30分,在Peatix Live平台线上播出,售票12元,可在Peatix购票。

这场演出也开启“让音乐可持续”(Make Music Sustainable)计划。谢庭萱说,因为冠病疫情,许多提供现场表演的场地仍无法开门做生意,导致许多音乐人失去收入。“让音乐可持续”计划旨在鼓励大家付费看线上演出,为音乐人提供援助。