六部广东原音香港猛片 戏院免费看

好康来了！疫情下推介香港猛片，6部香港原汁原味电影请观众免费看！

《香港电影巡礼2021—新加坡站》由亚洲电影大奖学院主办，mm2影视娱乐及国泰院线协办、香港驻新加坡经济贸易办事处全力支持，于7月2日至4日三天期间，放映6部香港电影，包括《一秒拳王》《狂舞派3》《不日成婚》《浊水漂流》《总是有爱在隔离》《七人乐队》等。

所有场次将安排位于新加坡汉地路（2 Handy Road）的The Cathay Cineplex举行，重点是：这些猛片都是免费请本地观众看！

mm2发言人受访表示，希望在疫情期间推介一些高素质港产片，让本地观众享受一场视听盛宴。

6部影片中，除了《总是有爱在隔离》，其他皆属于新片，《狂舞派3》《不日成婚》因粗俗语言与性相关用语被列为NC16尺度，《浊水漂流》因粗俗语言与吸毒画面列为M18尺度、《七人乐队》因性相关画面列入M18，《一秒拳王》则属于PG13电影。

《总是有爱在隔离》表达了在疫情中被“隔离”的种种怪相。（网络）

《七人乐队》香港七位殿堂级导演合作拍摄。（网络）

《一秒拳王》男主角具有预知未来一秒的超能力。（网络）

《狂舞派3》 讲述香港街舞文化。（网络）

有关放映及票务详情可前往亚洲电影大奖学院、mm2影视娱乐官方网站，mm2 entertainment Singapore Facebook专页查看。

场次时间表如下:

★《一秒拳王》*：7月2日晚上8时

讲什么：男主角具有预知未来一秒的超能力，为了筹措医药费给儿子做手术参加拳赛，主角是周国贤、林明禎等。

★《狂舞派3》*：7月3日下午12时30分

讲什么：颜卓灵、蔡瀚亿等男女主角再次聚首，以截然不同的方式讲述香港街舞文化与当代艺术工作者所面对的问题。

★《不日成婚》：7月3日下午3时30分

讲什么：讲述男主角为逃避婚姻不惜一切代价，却遇上了视结婚为终生目的的女主角，二人展开了一场男女之间的恋爱角力，由香港男神陈家乐、卫诗雅、朱柏康挂帅。

★《浊水漂流》*：7月3日晚上8时

讲什么：探讨香港露宿者的社会问题，主角是影帝影后级的吴镇宇、李丽珍与谢君豪。

★《总是有爱在隔离》：7月4日下午12时30分

讲什么：汇集大咖许冠文、成龙、曾志伟、梁家辉、张智霖等，以喜剧形式表达了在疫情中被“隔离”的种种怪相。

★《七人乐队》：7月4日下午3时30分讲什么：香港七位殿堂级导演包括洪金宝、许鞍华、谭家明、袁和平、杜琪峯、林岭东及徐克共同执导的《七人乐队》作结，以七个故事献给香港最情深的家书。

所有电影均以粤语原音配上中英文字幕放映。

*此场次将安排映后与导演或演员现场连线Q&A。

《不日成婚》男主角为逃避婚姻不惜一切代价。（网络）

36张票送本报读者！

mm2此番特别送出36张电影戏票给《新明》读者。读者只须回答一个简单问题（《香港电影巡礼2021》是由亚洲电影大奖学院主办、mm2携手联办？）读者回答“对”或“不对”，然后将个人中英文姓名、联系手机，电邮到marketing@mm2entertainment.com即可。

参加者可在电邮列明，希望能看哪一部香港电影，答对又被抽中的幸运儿就能赢得2张相关电影戏票。截止日期：6月25日（下星期五）