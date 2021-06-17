捐“救命神器”挨批分裂台湾 贾永婕直播反击

（台北讯）台湾疫情严重，女艺人贾永婕自6月1日每日送百份餐点至医院，更在3天内募集342台“救命神器”HFNC（高流量氧氣鼻导管全配系统）陆续送至医院，此举却被说是派来攻打政府及卫福部的打手，最终目的是分裂台湾，她昨天在直播中气愤强调，自己“从头到尾都是顺时中”，不满被指责是撕裂台湾的人。

贾永婕16日下午开直播，分享劝募HFNC的完整始末，她感谢商界及演艺圈的众好友们支持，包括富邦集团董事长蔡明忠、小S、黑人范玮琪夫妻、徐若瑄等人当她的后盾，而对于遭部分政论节目批评是在制造社会对立，她也亲上火线反驳：“Hello～有事吗？为什么要用这样的态度来看别人呢？”

对于外界质疑卫福部究竟有没有出货，她也亲证日前到仓储盯出货进度时，就碰到6至7个卫福部人员正在认真严肃地检验机器。

不只如此，贾永婕表示，为了抢时间，自己则是拜托好朋友们帮忙送自己捐赠和卫福部购买的机器，“请不要再说我是要打脸政府，打脸政府根本不是我要做的事情。”

贾永婕强调，自己最不能接受的，是被指控是来撕裂台湾的人，“我有多爱台湾，我从头到尾就是爱我的土地！”讲到激动处，她眼眶泛泪，哽咽说不下去，停顿数秒后努力缓和情绪，才又开玩笑露出笑脸。

想邀星友开演唱会募捐

贾永婕昨天在直播中也突发奇想想开演唱会，然后卖票再捐出做公益，没想到有粉丝表达愿意支持，她透露日前与经纪人谈到预约小巨蛋场地的使用时间。贾永婕表示，若有开演唱会，将会邀请参与活动的朋友小S、范玮琪、锺欣凌、于美人、林依晨、柯佳嬿、邱泽、张小燕、光良、Melody、陶晶莹等担任特别来宾。

不过她的这一想法却接连被小S和徐若瑄打枪，小S说：“你有点误会民众的意思，民众因为你的举动，觉得你是女神、英雄，但并没有说你唱歌好听，是不是误会大家的意思了。”

小S说若真的办演唱会，“歌就不用唱了，交给我来唱！”参加直播的徐若瑄也笑说：“能不能我开，你来玩就好？不然小S开，我加小S也是S.O.S，我们都姓徐。而且你很适合为人民服务，你真的很铁。”

徐若瑄听到她声音沙哑很舍不得，叮咛贾永婕要多喝水，“我在新加玻起来第一时间就是关心台湾的状况，早上被你的新闻感动到流泪，感谢你给大家这么好的平台。”

蔡英文感谢 贾永婕和团队帮忙

台湾总统蔡英文17日午间透露早上打给贾永婕再次表达谢意，对方日前受到委屈的事情她也都有看到：“很抱歉让她受到委屈，也很感谢她的帮忙，并请她代为转达我对背后整个团队努力的感谢之意。”

事实上，贾永婕这次募资购买342台“救命神器”目前共累计193台送出，体恤医护人员的举动感动了不少网友，她17日接到总统蔡英文电话时，情绪相当激动地以泛泪表情符号写下：“小英总统打给我！”