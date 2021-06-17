郑爽成反面教材 登《环球人物》封面

（北京讯）近日，中国受争议女星郑爽又引起网民热议，原因是她登上了《环球人物》杂志封面人物。据知，《环球人物》是由人民日报主管的主流杂志，有一定分量。能够登上杂志封面的人，都非常有影响力，至少在某个领域是最具权威和代表性的，而且过去无一例外都是热点事件主角，或是各国领袖及社会顶尖人才。不过郑爽登上封面，却并非表扬，而是作为反面教材。媒体猜测，这意味着她又一次受到了严重的批评，可能真的回不了娱乐圈了！

这一期的杂志连发三篇文章，用了16页的篇幅，详细介绍了郑爽的整个演艺事业以及有关风波。文章不仅提到了她日赚逾40万新元，还点评她是“疯狂的热搜女王”，最后在多种力量的撕扯之下，逐渐走向失控，直至突破道德与法律的底线。文章也把她从小到大畸形的金钱观说的一清二楚。

文中披露，郑爽的母亲刘艳曾说：“当上演员，有出息，过富足的生活，而不是上个没志气的班，一个月挣2000块钱（人民币，约400新元）。”所以郑爽自小学舞蹈、钢琴、长笛、声乐、表演、自行车、骑马、游泳、英语。刘艳“像疯子一样”培养郑爽，不惜在女儿11岁时把她从沈阳送到千里之外的成都就读四川舞蹈学院。

郑爽自儿时起也显露对财富的渴望。她在舞蹈学院开发出跑腿代购的小生意：帮同学洗一件衣服得四角新币报酬；在寝室和小卖部之间帮忙跑腿买东西，每个月赚一新元。

少年成名后，她从未停止商业上的尝试。在2014年，郑爽的炸鸡店“小蛋壳”在浙江横店开业，尽管价格不菲，但仍有很多粉丝冲着她的名气而来，后来这家店涉及无证经营。

她在微博开通了付费问答功能，据不完全统计，她先后回答了六个问题，粉丝付费约近两万新元。其中，有粉丝花费1300新元问她对前任的态度，她只回答了两个字“尴尬”，被形容为“一字千金”。

不仅如此，郑爽的父母也参与进来，通过贩卖女儿的隐私来赚粉丝的钱。还有后面的号召粉丝加入微信群，入群的条件之一是交费40新元。

铁粉声讨杂志社

有媒体人认为，《环球人物》杂志这次的封面报道，是再一次唤醒一些人，他们拿钱去追的那些星，拆开了表面，原来是这种样子。

但还是有铁粉不满意，在杂志对郑爽进行大篇幅负面点评之后，他们声讨杂志社，要求下架该期杂志，指杂志侵犯了郑爽的肖像权，甚至有粉丝发起要联合去举报杂志。