杜汶泽激动爆粗 怒揭与华仔反目原因

（综合讯）纵横华人演艺圈多年的香港天王刘德华，高EQ与好脾气，在娱乐圈出了名，演艺圈许多后辈，都曾受过他的照顾与提携。但传出刘德华心中也有讨厌的人。有中国大陆媒体报道，艺人杜汶泽、陈少霞曾让刘德华气到直接说“不想再提”。但针对此一传闻，杜汶泽在面簿发声否认，更爆粗口驳斥一切与刘德华间不合的传闻，还用“姓刘的”赖称呼刘德华，语气丝毫不客气。

杜汶泽与刘德华，两人过去是在拍摄电影《无间道》时结缘，陆媒指出，杜汶泽在拍《无》前没有什么名气，收入也不稳定，刘德华曾把自己的豪宅借给他住，还在杜汶泽结婚的时候，情义相挺去当伴郎。后来杜汶泽邀刘德华投资他所主演的电影《伊莎贝拉》，结果该片上映后，票房不好，传出刘本来算了，但杜汶泽竟要他投资再拍续集，被刘拒绝后，两人从此反目成仇。

对于与刘德华的恩怨传闻，杜汶泽在面簿一一否认。他说，刘德华当年的豪宅，并没有“借”给他住，“我20年前每个月付三万港币（5000新元）的租金，算特别便宜吗？”另外对于被传他与刘德华因为投资电影不成反目，杜更驳斥：“我有叫过他投资我吗？那时我老板是林建岳，这姓刘的比他更有钱吗？”

杜汶泽爆粗口驳斥传闻，语气很不客气，更挑明与刘德华现在的关系，口气强硬：“我可以跟你说，我一直没有跟姓刘的反目，直至他近年支持香港政府建造万亿人工岛，跟香港人对着干，我才和这个人势不两立。”

传背叛华仔惹不和 陈少霞想再道歉

曾是90年代玉女红星的陈少霞，因在港剧《鹿鼎记》中饰演双儿而走红，因此受到刘德华赏识，两人成为师徒。不过之后传出，陈少霞背叛刘德华，和其他公司签约，之后又闪嫁澳洲籍华裔商人，淡出演艺圈，双方不和传言甚嚣尘上。

不久前有媒体询问陈少霞此事，她回答：“真的好想向刘德华再次道歉。”