张基龙找室友条件：须爱吃且口味相同

曾一天吃六餐，张基龙开出室友条件：爱吃，且口味相同！

张基龙与李惠利主演的韩剧《我的室友是九尾狐》正在热播，剧情描述999岁的九尾狐申又如（张基龙饰）为了变成人类，一直在为狐珠收集人类精气，但一次意外，狐珠进入大学生李潭（李惠利饰）的身体，申又如在找到取回狐珠的方法之前，要保护李潭免受伤害，于是提出两人“同居”。就这样，九尾狐和人类成了室友，作息和个性截然不同的他们，生活中发生不少趣事，也渐渐对彼此动了心。

剧中演员以视讯方式接受《联合早报》访问，张基龙谈到找室友注重什么，他说：“要跟我喜欢一样的食物。我发育时期曾一天吃六餐，如果室友也爱吃，跟我口味又一样，我们可以一边吃饭一边聊天，还能一边打电玩。”

打电玩是张基龙的嗜好，难怪被问想跟剧中哪个角色成为室友，他选了李潭的好朋友都载镇（金度完饰）。“因为他也喜欢电玩，我们有共同爱好，能很好地沟通。”

一旁的李惠利得知自己没有“中选”，露出一脸失望说：“我会选申又如，但他没有同样的想法，我很受伤。我觉得申又如很贴心，想跟他一起住，不过既然他要跟别人住，我就放他走吧！”反应逗趣。

虽然没有选李惠利为室友，但张基龙对这位拍档还是赞不绝口。“我们剧中吵吵闹闹，但私下相处非常愉快。她很亲切，很幽默，给我好多鼓励，我每次到片场都觉得很有活力。”不过张基龙也笑说：“她有时候太有活力，我有点招架不住。”

张基龙过往的角色都较沉重，这回首次挑战奇幻浪漫喜剧，他说：“虽然每一次的演出都有困难，但与其一直演相似的角色，我想做新的尝试。这部剧对我来说是新的环境，新的角色，新的年代，想着该如何诠释九尾狐一角，还有若处在他的情况会怎么做，都让我觉得好兴奋。”

李惠利：角色充满魅力

李惠利分享自己过去的角色比较被动，但李潭个性果断、坦率、自信，不怕说出自己的想法，让她觉得好有魅力。

李潭是一个22岁的大学生，比李惠利的实际年龄小五岁，李惠利说透过演出，对时下年轻人有了更多了解。“我觉得现在的年轻人独立，自信，有主见，我想好好地表达这一面。”

李惠利和张基龙是二度合作，两人七年前在电视剧《善岩女高侦探团》碰过面，不过李惠利说当时两人都是新人，懵懵懂懂，也没有太多互动。这次再次合作，听到观众反馈两人很有默契，她开心不已。

《我的室友是九尾狐》可在爱奇艺国际站应用及www.iQ.com观看。