杜汶泽怒斥陈年假新闻 自曝与刘德华“反目”原因

香港艺人杜汶泽16日在面簿贴出一篇某媒体三天前发表的提及他与刘德华反目成仇的报道截图，并怒斥道：“把我十几年前的陈年假新闻当‘新’闻报……你有证据吗？有问过当事人吗？”他还自曝与刘德华反目原因，更用“姓刘的”来称呼刘德华，语气丝毫不客气。

被杜汶泽怒斥为“假新闻”的文章提到，杜汶泽与刘德华当年拍《无间道》时结缘。该文以“综合中国大陆媒体报道”的叙述视角说，“杜汶泽在拍《无间道》前没有什么名气，收入也不稳定，刘德华曾把自己的豪宅借给杜汶泽住，还在杜汶泽结婚的时候，情义相挺去当伴郎。”