杜汶泽怒斥陈年假新闻 自曝与刘德华“反目”原因 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月18日 5:00 AM 杜汶泽（右图）说，刘德华（左图）近年支持香港政府建造万亿人工岛，他才和对方势不两立。（互联网） 字体大小: 小 中 大 香港艺人杜汶泽16日在面簿贴出一篇某媒体三天前发表的提及他与刘德华反目成仇的报道截图，并怒斥道：“把我十几年前的陈年假新闻当‘新’闻报……你有证据吗？有问过当事人吗？”他还自曝与刘德华反目原因，更用“姓刘的”来称呼刘德华，语气丝毫不客气。被杜汶泽怒斥为“假新闻”的文章提到，杜汶泽与刘德华当年拍《无间道》时结缘。该文以“综合中国大陆媒体报道”的叙述视角说，“杜汶泽在拍《无间道》前没有什么名气，收入也不稳定，刘德华曾把自己的豪宅借给杜汶泽住，还在杜汶泽结婚的时候，情义相挺去当伴郎。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杜汶泽 刘德华 洪爱玲探访街友 送暖聆听心声 《机智医生生活2》首播收视亮眼