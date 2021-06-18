我的时代，你的时代 Go Go Squid 2: DT, Appledog's Time

佳乐台（新电信Ch502） 周一至五，晚上11.00

吴白（胡一天饰）是全国机器人大赛中实力最强的年轻黑马，他组团参赛，只为了与启蒙者艾情（李一桐饰）同台竞技。吴白坚毅的性格，高超的技术和天赋，吸引着艾情。艾情对行业的热爱，对梦想的执着，以及过人的战术头脑也令吴白敬服，两人被彼此吸引，携手带队为中国赢得世界冠军。

小毛病大问题10

8频道 晚上8.00

肺癌是新加坡男性第二和女性第三常见的癌症，本集节目要讨论：1. 胸口麻痹是肺癌的症状吗？2.长期吸入烟霾会提高患肺癌的风险吗？3.肺癌患者不宜游泳吗？

动物界的爱因斯坦 Animal Einsteins

BBC Earth（星和Ch407） 晚上8.05

节目介绍奇妙的野生动物，发现有鸟类会对自己下的蛋唱歌，抢先做胎教；红鹤有意想不到的“好朋友”；粪金龟会利用星星判别方位。新的研究显示动物可能远比人类想像的聪明，从策略专家到社交花，从诈欺高手到沟通大师都有。

粽邪 The Rope Curse

卫视电影台（星和Ch866，新电信Ch571） 晚上7.45

主演：夏于乔、邹承恩。一名新娘在废墟中离奇上吊身亡。努力存钱结婚的家维决定冒险拍摄上吊新娘的“送肉粽”仪式，以冲高影片点击率，但家维因此卷入连串血案，更被鬼缠身，他为化解怨气，尝试追寻死亡真相……