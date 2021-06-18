《刑侦日记》28日开播 惠英红、王浩信首度合作飙演技

TVB新剧《刑侦日记》6月28日开播，网上抢先看，网民大赞是本年度神剧。

由王浩信、惠英红、姜皓文、袁伟豪、黄智雯、黎诺懿等人主演的电视剧《刑侦日记》将会在28日正式开播，不过，优酷网和tvbanywhere日前已经抢先上架，首4集播出后，不少网民看后大赞，说：“这部剧真的太绝了”、“近年最好看的港剧啊”、“红姐（惠英红）真的一个眼神就让人毛骨悚然，每个瞳孔都在演戏”、“绝对是这几年为数不多的好港剧，演技剧本皆是全员在线，刻划演绎都挺好的”；甚至有网民说：“这是本年度的神剧。”

《刑侦日记》之所以广受网民的爱戴，主要是制作阵容强大，也是年前大热剧《铁探》的班底，集中好几位好戏之人同台飙戏，像影后惠英红、视帝王浩信、袁伟豪、姜皓文、黄智雯、黎诺懿、陈炜等，再加上故事围绕不同的心理病患者，讲述一段段意想不到、笑中有泪、悬疑惊悚的故事，整部剧的故事有新意，自然吸引观众的眼球。

当然，几位好戏之人更是观众的焦点，尤其惠英红和王浩信首度合作，剧中饰演母子，两人在戏里都是有着多重性格，像王浩信就拥有3重性格，他的情绪会随着人格的转变而改变，非常挑战演技。对于自己能接到这样的角色，王浩信接受媒体访问时表示兴奋，尤其开心能和红姐合作，“一直都希望能与惠英红一起合作，现在有这个机会真的很开心，同时也有一定的压力，但是这压力是源于我想把这部剧演绎好。”

戏中，王浩信和红姐有不少动作大的场面，其中有一幕是红姐发疯似的在打王浩信，两人的气场在那一幕可说是震慑全场，影后与视帝大飙演技，从预告中就叫人看了直呼过瘾。

惠英红压力大曾失控

惠英红拥有6种人格，演出压力大而曾“失控”。

红姐在戏中是患有精神分裂，拥有6种人格，由于压力大，在拍摄的过程中，红姐的情绪上来以后，会时不时催促一众演员拍得快一些，她自己说这样也无形当中增加了演员们的压力，所以感到有些内疚，难怪在剧集杀青后，她向剧组人员道歉。

虽然压力大，但红姐说，她之所以接下这部剧，是因为看了剧本以后，认为角色很有发挥，她不讳言拍摄时确实觉得很辛苦，很多时候都需要拍摄一些歇斯底里的戏。

对于首度合作的王浩信，红姐也大赞他，说他的演绎水准很高。

《刑侦日记》28日起，周一至五晚上9时30分，翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select观看；目前则可在TVBAnywhere+抢先收看。