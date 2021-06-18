洪爱玲探访街友 送暖聆听心声

本地艺人洪爱玲探访露宿街头者，盼公众消除对街友的偏见。

洪爱玲上周六（6月12日）与一名友人一起探访露宿街头的街友（rough sleepers）后，深有感触，她接受《联合晚报》访问时感慨：“很多人对街友存有偏见，觉得他们是社会的寄生虫，认为他们一定有问题，像是酗酒、吸毒，其实他们都有苦衷，我希望大众可以消除对街友的偏见。”

小时候因为家庭问题，和哥哥寄人篱下，住过亲戚家，睡在厨房地板，后来工作时也因为家庭问题，有家归不得，在车上睡了好几个月，这样的成长经历让洪爱玲对街友感同身受，并希望能帮助他们。她最近在朋友的牵线下联系上一名帮忙街友的义工，上周六亲自探访街友，了解他们的情况，也送上口罩、洗漱用品、棉被、睡袋等。

洪爱玲与几名街友深谈，其中几人的故事让她感触颇深。她与记者分享：“有一个来自印度尼西亚的大叔，他有糖尿病，但他有在工作，他告诉我，与其租房子，情愿把钱省下，寄回家给女儿还大学学费，他说反正自己一个人，睡哪里都无所谓。还有一个大叔，他原本租了一个房间，但屋主一直向他借钱，他只好搬走，现在在找新的住处。也有街友的家在新山和峇淡岛，他们因为冠病疫情回不了家。”

洪爱玲发现许多街友都有工作，但收入微薄，买不起房子，义工在帮他们申请租房子。“他们很感谢义工和基层组织的帮忙。”

本地有不少关怀组织为街友提供援助，例如派送食物和日常用品、提供免费医疗和牙科服务等，也有不少团体提供寄宿所，但一些街友不知道哪里可以得到援助，洪爱玲希望尽一份绵力帮助他们，例如载送他们到寄宿所。

洪爱玲探访街友时遇到两个年轻人在派送汉堡包给街友，让她感到很欣慰。“我们以为年轻人都bochap（漠不关心），其实他们是有爱心的。”

近百人私讯她要献爱心

洪爱玲在IG分享探访街友的经历之后，得到朋友和网民的热烈回响，她说已经有近百人私讯她说要当义工或捐物品，一些志愿团体如Homeless Hearts of Singapore也与她联系，透过她呼吁公众加入义工团队。

有助人之心是好的，但洪爱玲提醒：“当你去帮助街友时，请不要曝光他们的脸，给他们留一点尊严，他们或许不想让认识的人知道他们露宿街头。”

洪爱玲说，疫情期间，许多人感叹无法跟朋友聚会、居家办公有很多不便等等，她认为：“与其只看到自己的问题，不如去关心比我们更需要帮助的人，其实自己的心情也会更好。”