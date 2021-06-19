王冠逸直播连线 自揭吃得不健康

王冠逸前晚（17日）参与线上直播平台Bigo的访问直播，与主持人和幸运粉丝连线，并在一小时的直播中进行快问快答游戏，揭露不少私生活的一面。

谈到食物偏好，王冠逸笑说自己喜爱的食物比较不健康，如特别爱吃快熟面，还说最擅长的菜式就是色香味俱全的快熟面，秘诀是加很多配料，尤其要加萝卜。他说虽然知道快熟面不健康，但还是爱吃，不要吃得太频密就好，就像人生一样，饮食也要讲究均衡。

除了快熟面，他也爱芝士比萨与芝士蛋糕。他嗜甜嗜辣，偏好东南亚风味，更表明只爱“特别”的辣，如参峇酱和缅甸风味Balachaung辣椒酱的辣味。与咸味点心相比，王冠逸更喜欢吃甜味，如甜粽、蛋糕等，还说在中国时最喜欢在冬天吃冰淇淋，让粉丝惊讶不已。

王冠逸自认不会做菜，所以在下厨与洗碗中选了洗碗，更在下厨与外卖中选了外卖。不过他倒是振振有词地解释，若有人为他下厨，就不会点外卖，还会主动洗碗。他自认对做菜没什么天赋，反而觉得洗东西可以洗涤心灵，不少粉丝直呼愿为他下厨。

王冠逸提到疫情让工作的开展困难好几倍。不过这也让他更珍惜当下，以前常搭飞机，会觉得疲惫枯燥，现在想飞都飞不了。他也提到想去看北极光，但北极光出现的地方遥远且时间条件苛刻，就算是非疫情时期，他也难以抽时间完成心愿。