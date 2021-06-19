88岁“钻石歌王”林冲输血续命 最想来新吃叻沙、鸡饭

（台湾讯）88岁“钻石歌王”林冲曾罹患前列腺癌第三期，又有慢性病、糖尿病、心脏病及血管严重钙化等状况，积极对抗病魔的他，近日又因左脚动脉血管阻塞入院开刀，一度休克，大量输血后从鬼门关前救回一命，再次展现强韧的生命力。

在疫情暴发前，林冲经常到东南亚商演及旅游，并探望新加坡的家人。目前不能出国，他经常跟干儿子兼经纪人Kevin说，疫情解封后，最想飞到新加坡大吃文华大酒店的叻沙、海南鸡饭等美食。孝顺的Kevin防疫期间外出采买东南亚料理食材，又怕将病毒带回家，全身防疫做到滴水不漏，就只为带回美食给林冲享用。

病痛缠身十多年

林冲早年在节目中不慎落马，导致脊椎病痛缠身，2008年脊椎开刀，2017年右脚萎缩，开刀打通腰部以下的血管，但在2019年8月又发现左脚也有相同问题，医生诊断说如果不处理恐截肢，吓得林冲紧急安排手术，岂料术后两年，左脚又因动脉血管二度阻塞，今年3月入院开刀。

热爱舞台的林冲认为只要有演出舞台，生命就充满希望。防疫期间，他在顶楼花园“拈花惹草”当作日常运动，也不断练歌；饮食上，尽量食用自然界的原型食物，更补充维他命，才能让他有精力应付生活中的各类挑战。

他分享养生秘诀，“无论什么年龄，永远要怀抱目标，让自己每天帅气度过每一天，随时为登台做足准备，就是我活下去的动力。”

林冲16日已接种第一剂AZ疫苗，除了首日返家后身体疲惫无力，没有其他明显的副作用。他目前的心愿是希望每个人都可以尽快接种疫苗。