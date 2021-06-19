为庆祝父亲节 陈泓宇 李国煌 李宗伟 直播大聊电影经

为庆祝父亲节，陈泓宇联合李国煌和李宗伟在IG举行“宇李为王”直播活动，在近2小时的直播中，3人不仅分享身为父亲的感受，也大聊电影经。

继上次和李铭顺、陈汉玮、张耀栋开直播后，陈泓宇昨晚（6月18日）联合“双王”李国煌和李宗伟（本土天王和球王）在IG举行“宇李为王”线上直播。

3人都在各自领域有所建树，但其实也有不少交叉的地方。陈泓宇在入行前也曾打过羽球，但没有进入马来西亚国家队只好退役了。而李国煌曾在李宗伟传记电影《败者为王》中出演过少年李宗伟的父亲一角。

昨晚的直播中，李国煌说，3个人都因为坚持才最后有所成功，其中李宗伟是羽球，陈泓宇是戏剧，自己则是综艺。他也表示“与其用1年去做5件事，还不如花5年去专注做好1件事，成功不变的法则，就是要坚持。”

3个人也大聊电影经。李宗伟表示当年看李国煌主演的第一部电影就是《钱不够用》，李国煌则重提往事，指当年他和梁志强去槟城做宣传时，在酒店无聊时在游泳池构思出《钱不够用》这部电影，当时新加坡电影不景气，也无人敢投资福建话电影，结果电影大卖500万，才开启了本地的电影工业。

陈泓宇也透露除了7月会开拍一部搞笑剧集外，也尝试为电影《香格里拉的梦》担任监制。李国煌则开玩笑说，“如果知道泓宇是监制就不接，但这部戏和《男儿王》很不同，所以‘委屈’接下电影。”

李宗伟会考虑客串电影

李国煌也夸李宗伟当年客串自传电影《败者为王》的表演不错，给电影加分不少。有网友问李宗伟是否还会接演电影，他则回应表示不会投资电影，但客串表演就可以。

李国煌当“媒人”

除了聊电影外，3位父亲也在直播中分享身为人父的感受，李国煌甚至现场为陈泓宇和李宗伟拉媒，要他们两家儿女结为娃娃亲。

陈泓宇表示，当爸爸不容易，但孩子是自己充电的动力。李国煌则认同，现在教育孩子不容易，不能用以前那套来对付孩子。不过他也笑说，偶尔也要拿出屠龙刀出来收服孩子。“以前吃饭如果说话，爸爸就一个巴掌甩过来。”

李宗伟则表示不会强迫孩子打羽球，会让他们自己选择。因为时代不同，两个儿子比较喜欢电脑和游戏。不过孩子们都很喜欢运动，也很喜欢打羽球，所以疫情期间他都在陪孩子，甚至在客厅和孩子们打球。

李国煌得知李宗伟的两个儿子分别是8岁和6岁，陈泓宇的两个女儿则是6岁和4岁，就发挥搞笑功力说，“你们今天干脆线上定亲好了。”还对泓宇喊话说，“你没有吃亏哦，我在帮你哦。”