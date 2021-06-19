柯震东“酒后”拉房祖名 直播道歉9万人追看

（台湾讯）刚满30岁的柯震东18号生日直播搞得如群星会，20位艺人轮番上线跟他干杯聊天。他从昨晚（6月18日）9点45分在IG开播，一开始同时在线人数即冲破2万人，在网红凤梨鼠薯、瘦子等人上线后飙升到少见的9万人。12点整，房祖名上线，柯震东略醉但认真跟房祖名向所有粉丝再次为7年前大麻事件道歉：“我们要认真跟大家道歉，我们会一起变得更好！”

房祖名称首次做直播

房祖名说是自己第一次直播。此时柯震东已经有点喝醉，2人一起换上“面前都是麦克风”的滤镜，搞笑像在开记者会。柯震东认真跟房祖名说：“我们要认真跟大家说，我们会一起变得更好！”房祖名也语重心长说，以前柯震东暴红，大家会妒忌他，但现在他透过直播表达真实自己，又有更多人妒忌他能“做自己”，他对柯震东说：“你知道吗，你比我还能更做自己！”并要他继续以直播等形式跟粉丝互动。

柯震东向房祖名说：“我们一起跟大家道歉，我们犯法了。”房祖名说：“对，我们做了不好的示范，我们要做更好的事情给大家。”柯震东说：“如果没有这个直播平台，你们看不到JC（房祖名）的状态，大家会觉得JC好像是富二代啊，家里有钱啊有的没的，但其实，房祖名也会受伤的，跟我一样。”房祖名说：“要扛住嘛，每个家里，都有他自己的麻烦。”然后2个人说会互相支持对方。

众艺人轮番上阵，都跟柯震东敬一杯，仿佛线上群聚庆生，上线的艺人包括陈柏霖、KID、蔡昌宪、禾浩辰、蔡凡熙等人。陈柏霖说自己是第1次直播，柯震东问陈柏霖为何突然把胡子剃掉？陈柏霖回说因为拍戏要留，中间空档想让下巴能有呼吸。陈柏霖还说彼此作品都入围富川奇幻影展，“本来可以一起去韩国的”。