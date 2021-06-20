加油！李先生

Cheer Up Mr Lee

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

在大福刀削面店打工的哲秀（车胜元饰）是身材和颜值都很出众的男人，但他的性格却比小孩还幼稚。女孩金星（严彩英饰）突然出现，自称是哲秀的女儿。面对这个思想比大人还要成熟的“女儿”，哲秀不知该如何是好。父女过后外出旅行，发生让人忍俊不禁却又暖意融融的故事。

我·董·你3

8频道 晚上9.00

国家传染病中心主任梁玉心教授是国人熟悉的新闻人物之一。自2019冠病疫情暴发以来，她经常在媒体上解释相关讯息，让大家对病毒有所认识，增强抗疫概念。今晚的访问，梁教授除了讲述自己踏入传染病学的缘起和过程，也跟主持人董素华分享童年成长的经历，念医科时的挣扎，以及跟孩子相处的小故事。

蜘蛛侠：决战千里

Spider-Man : Far From Home

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上6.55

蜘蛛侠Peter Parker（Tom Holland饰）失去如父如兄的钢铁人后，回归校园。校方安排为期两周的欧洲考察团，他想借此出国散心并修点爱情学分，但计划跟不上变化，远在欧洲的他被神盾局局长找上，要这名邻里英雄肩负起重任。

嫁个100分男人

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

年近三十岁的北京女孩叶欣荣（梁咏琪饰）被男友抛弃，从待嫁女变成剩女，她误打误撞认识老板的司机古须仁（郑中基饰），其实古须仁是到北京收购公司的香港老板，因树敌太多，不得已和司机关仁（杜汶泽饰）交换身份。古须仁渐渐爱上叶欣荣，当他鼓起勇气说出自己的真正身份时，结果会如何呢？