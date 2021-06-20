柯震东房祖名合体道歉： 我们错了，会一起变好 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月20日 5:00 AM 上排：柯震东（左图）生日做直播，邀房祖名（右图）合体。下排：众艺人轮番上线，包括陈柏霖（左图起）、OZI、黄立成。 字体大小: 小 中 大 台湾艺人柯震东18日满30岁，生日直播搞得如群星会，20名艺人轮番上线跟他干杯聊天。到了后半段午夜12时整，房祖名上线，柯震东略醉，但跟房祖名再次为七年前大麻事件道歉，“我们要认真跟大家道歉，我们会一起变得更好！”柯震东和房祖名在2014年8月爆出吸大麻事件，双方演艺事业受重创。原本感情要好的两人，再也没一起公开露面。时隔七年终于在画面合体，两人一起对着镜头鞠躬道歉：“我们错了。”还承诺未来一定会成为更好的人，做更好的示范。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 儿子小时反锁车内 陈之财急得敲破车窗 成龙接连退出林凤娇两公司 引发“婚变分产”热议