柯震东房祖名合体道歉： 我们错了，会一起变好

台湾艺人柯震东18日满30岁，生日直播搞得如群星会，20名艺人轮番上线跟他干杯聊天。到了后半段午夜12时整，房祖名上线，柯震东略醉，但跟房祖名再次为七年前大麻事件道歉，“我们要认真跟大家道歉，我们会一起变得更好！”

柯震东和房祖名在2014年8月爆出吸大麻事件，双方演艺事业受重创。原本感情要好的两人，再也没一起公开露面。时隔七年终于在画面合体，两人一起对着镜头鞠躬道歉：“我们错了。”还承诺未来一定会成为更好的人，做更好的示范。