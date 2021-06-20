看12集剧本接演《叛逆者》 王阳开拍后才知当汉奸

中国大陆谍战剧《叛逆者》由白玉兰视后童瑶、红小生朱一龙主演，目前正在热播，曾参演《无间道》《庆余年》《精英律师》等剧的大陆型男演员王阳剧中饰演投敌叛变的特务处站长陈默群，是反派角色。

43岁的王阳接受《联合晚报》访问时表示，他是在看过12集剧本后决定接演《叛逆者》，不过当时他并不知道第15集后的剧情将写到他所饰演的角色会投靠日本人，“我进组拍了一个多月，剧本出现这样的情节时，我内心是有点排斥的”。若最初知道会有如此情节，还会接演吗？王阳直言：“我可能不接了。之前有另一部谍战戏，也找我演个非常有魅力的角色，是一个日本人，剧本角色都好，但是我不行，我过不了自己这一关。不是说有什么民族心结……有些底线是我个人的原因。”

王阳说，陈默群虽然是反派，但非常有魅力，起到推动故事发展的作用，而他接演《叛逆者》也因为能跟资深演员王志文合作，“从小王志文老师是我的偶像，还没确定当演员时就很欣赏老师，在我看来他是一个天花板，是我触碰不到的。这两年老师拍戏比较少，有机会跟他演对手戏非常难得。”

他表示，得知剧中的角色将成为“汉奸”时跟导演聊过，提及陈默群登场时对于自己的立场如此有信仰，突然“服务”日本人说明信仰已经崩塌，走投无路苟活着只为日本人提供情报的设置“没意思”，“我说我想演一种非常无奈、行尸走肉生无可恋的状态，他不是真心跟日本人合作，他只想能活着。”

王阳认为，每个角色的性格不可能前后期完全割裂开来，自己在《叛逆者》中处理角色的方式，比起原来单纯演汉奸的剧烈转变更人性化一点，也多了层次，观众看了会心疼角色，而不是对角色感到厌恶，“大家知道他是被奸人所害，没有办法才做了这件事。”

与朱一龙首合作 笑称他像‘老干部’

王阳与童瑶在去年播出的《谁说我结不了婚》剧中饰演初恋，此次两人在《叛逆者》中再结戏缘。

他赞童瑶特别好、特别认真，虽然对手戏不多，但只要对戏依然默契十足，而且有了上一次的合作经验，这次合作起来特别舒服也特别顺。

这次倒是他首次跟朱一龙合作，对于他的第一印象是花美男、形象很好，难得的是他非常清澈的眼睛，让王阳第一眼就很喜欢这个“弟弟”。

王阳还说，演员私下开玩笑时，朱一龙经常会很害羞，不知道该怎么接话，反应特别可爱。同剧演员朱珠曾以“老干部”形容朱一龙，对此王阳笑说：“确实有点老干部！他做什么都特别规矩，挺沉稳的，思想行为传统，特别的谦和礼让。这些不是装出来的，我觉得他很有素质和教养。”

《庆2》原班人马将回归

制作方去年10月宣布启动夯剧《庆余年》第二部，并指张若昀、郭麒麟和宋轶等原班人马将回归。

王阳在《庆》中饰演的滕梓荊为护“范闲”张若昀悲壮丢命下线，会否以另一种方式重返第二部？他说：“据我了解可能性不大，不是说不能写进去，但为了观众的意难平刻意再写一些桥段剧情，可能会有些突兀。与其这样，不如让这个角色的所有美好留在大家心中。”

去年当爸努力赚奶粉钱

王阳去年底宣布当爸爸，同为演员的太太高斯为他诞下一女。

他说，现在在外工作时对家里会有牵挂，虽说不会为了赚奶粉钱多接工作，但他希望让孩子的生活更无忧，家里的生活更富足。

他还说：“孩子两三岁开始有意识的时候，我希望能多带她去旅行。我之前在新加坡留学，只待一年，已经有20年没再过去，希望有机会带小朋友去走走，这些都需要花钱，我还是多拍戏多赚钱吧！”