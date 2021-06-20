直播带货遭酸民攻击15个月 王雷自嘲练成“铜人”

台湾金钟视帝张晨直播带货遭骂“晚节不保”泪崩，本地“卖鱼哥”王雷被攻击15个月自嘲炼成“十八铜人”：本地艺人直播带货，给网民写一下就倒，很多都不敢做了！

64岁台湾金钟视帝张晨光曾是台湾电视剧一线小生，2006年转到中国大陆发展，陆续演出《那年花开月正圆》《流金岁月》等人气剧作。张晨光一个多月前投入直播带货行列，前天（6月18日）在大陆直播带货卖酒，却遭网友质疑卖假酒、称他“晚节不保”，让这位老戏骨直播时一度情绪激动红了眼眶。本地“卖鱼哥”王雷不知不觉直播带货15个月，他昨晚接受《联合晚报》访问时力挺张晨光，表示过去一年多同样被酸民攻击、批他丢新加披人的脸，“我不怕人攻击，怕攻击就不会做到第15个月，这十多个月我已经炼成‘十八铜人’。那些攻击我的人，人在做天在看。”

王雷透露过去屡次被网民攻击卖过期食品、卖假酒，过年买瓜子又遭质问为何没有注明重量。他认为，许多酸民是其他食品供应商砸钱请的网络水军，直播时“来（捣）乱的”，而有关当局接到投诉上门调查，他次次都配合调查，直言“最不能接受说我卖过期食品”，现在直播都会直接展示食品的有效日期。

王雷当初受台湾乡土剧一哥陈昭荣影响，跟着他的脚步投身直播带货行列，“好像张晨光，他有错吗？因疫情经济不好，他能屈能伸。”

他指从事这个行列内心必须很强大，有的艺人直播带货“给网民写一下就倒了”：“我知道很多新加坡艺人想做，但他们很怕这些酸民。”

李国煌曾问他如何撑到现在，王雷说，明知道许多唱衰他的网民是假账号，越怕酸民他们越得寸进尺；他之前还会反驳开骂，现在直接“拉黑（拉入黑名单）”，至今拉黑了5000多名网民。

商标被人抢前注册 砸万元抢回“卖鱼哥”

王雷去年3月开始在网上直播卖鱼爆红，甚至红到大陆登微博热搜，他在大陆欲注册“卖鱼哥”商标时却被告知商标已被其他人抢前注册。

为此王雷请律师向大陆当局提出上诉，去年10月起开始打官司，历经八个月，他昨天在社媒宣布终于拿回“卖鱼哥”的著作权，直呼“拥有卖鱼哥商标的产品可以进入中国市场了”。

王雷告诉《联合晚报》，为了这场官司砸五位数新元，庆幸当时登热搜时截了图，留了个底；事实上，他去年5月在大陆首次直播带货就销出4000多件T恤，预告今天将重回大陆平台，于抖音、面簿等直播带货，除了新款T恤也可能会针对大陆市场推出冷冻榴梿。

