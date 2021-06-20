艺人、网红如何庆祝父亲节？

今天（6月20日）是父亲节，疫情期间不知如何庆祝父亲节？今天带你看众位本地艺人，是如何为家中的爸爸们纪念父亲节。

朱哲伟以爸爸朱厚任名字，定制香槟祝贺父亲节。朱厚任难忘儿子在戏中对他说：我养你一辈子。

朱哲伟定制香槟

刚与新传媒解约的朱哲伟（朱厚任之子），早在父亲节前夕就在Instagram晒出自己为爸爸朱厚任定制的香槟。父子二人还共同合影晒在IG，照片中可见香槟盒上印上了朱厚任的英文名字“JACK CHOO”，朱厚任与儿子对视时眉开眼笑，浓浓的父子情溢满屏。

二人早前还参与拍摄新传媒的父亲节特别节目，朱厚任在节目中提到，自己印象最深的是儿子在《给我一百万》戏中的一句台词，“如果我中了，不止分你一半，还养你一辈子。”。这句话正好是对朱厚任说，虽然只是戏中台词，却还是让朱厚任感动不已。

陈秀环献厨艺

超级会做饭的星妈陈秀环也早早晒出父亲节。今年，陈秀环一家提前6天庆祝父亲节，庆祝当天晒出自己烹调的Cold Angel Hair Pasta，配上扇贝、鱼子酱以及松露，整道料理非常上档次，加上精致的摆盘，完全不输其它高档餐厅。

庄米雪和爸爸。（网络）

庄米雪偕父合拍广告

昨日，本地娱乐圈“父女档”，庄米雪与庄爸爸也在IG同时上传二人出演的父亲节护发广告。他们是本地少数多次合作的父女档，二人时常一同出镜，演绎搞笑视频。广告中，庄爸爸摸了摸头，惊觉自己头发越来越少，竟想要在头发上涂蛋清增加蛋白质促进头发生长。表演方式十分逗趣，让人不禁叹道，幽默是会遗传的。

网红陈建豪与父交心

本地知名网红陈建豪（Jianhao Tan），昨日也在YouTube上传了一则与父亲的交心视频。视频中二人交谈甚欢，风趣幽默，不过陈建豪却突然感性告诉爸爸，希望他能分享自己遇到的问题，让家人知道他的难处。然而，爸爸回答，“人的一生，不是把问题留给自己就是留给家人，而我选择把这些问题难处留给自己。”