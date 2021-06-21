凯奇国外拍新片 开拍首日接母亲去世噩耗

（好莱坞讯）57岁奥斯卡影帝Nicolas Cage（尼古拉斯凯奇）5月底丧母，他人在开曼群岛拍摄新片“The Retirement Plan”，据悉拍摄第一天便接获噩耗。丧礼日期因冠病疫情影响而未定，他希望得以回洛杉矶参加丧礼。

凯奇母亲Joy Vogelsang（乔伊沃格桑）于家乡医院离世，享寿85岁，年轻时跳现代舞出身，生前育有三子，凯奇排行最小。凯奇的二哥，也是电影制片兼导演的Christopher Coppola（克里斯托弗科波拉）在面簿以一篇长文悲伤写道：“我的母亲在5月26日晚上10时33分去世了。我一整天都和她在一起，只离开几个小时，却在这几个小时中错过她的离世，错过在她前往和平之地前握住她的手传达我的爱。”随后也说出母亲生前的挣扎，“因为心理健康问题，她过得非常艰难，但在痛苦的情绪混乱中，她仍然设法教会了我一些非常重要的东西，我从她身上学到‘情感’的真谛。”

凯奇在今年上半年已推出两部作品，包括在美国日舞影展（Sundance Film Festival）首映的《鬼域的囚徒》（暂译，Prisoners of the Ghostland）及《威利的游乐园》（Willy's Wonderland）。他的新戏“Pig”下月16日将在美国上映，片中他因爱猪Rob被闯入家园的匪徒捉走，为了寻回爱猪，他回到Rob曾居住的波特兰找寻线索。