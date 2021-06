宝宝大过天

翡翠台(星和Ch838,新电信Ch511)星期一至五,晚上8.30,也可在Starhub Hub戏剧首选(Ch860)、Go Select及TVBAnywhere+应用观看

《宝宝大过天》是由马国明和岑丽香主演,商天娥、龚慈恩、吴岱融、李国麟等合演的TVB温馨家庭剧,故事聚焦年轻夫妇的育儿经,也带出时下教育和家庭等课题。

女主角康雅悠(岑丽香饰)和丈夫游在山(马国明饰)育有两岁女儿游日童(梁芯语饰),夫妻俩与雅悠的父母康乐(李国麟饰)和方楚翘(龚慈恩饰)同住。方楚翘是个退休校长,对孙女的教育要求甚高,让游在山倍感压力。游在山密谋脱离岳母的操控,但其父母游大浪(吴岱融饰)与金美欢(商天娥饰)却不断制造麻烦,让游在山每每理亏,而他与太太也因为女儿的教养问题磨擦不断。

康雅悠是个典型的紧张妈妈,因为太重视女儿,经常把自己搞得心力交瘁。第一集的主题是“分离焦虑”,康雅悠把女儿送去上“分离课”,让她学习和父母分开,为上幼儿园做准备。但过程中康雅悠比女儿更焦虑,结果导致情绪濒临崩溃,写实的剧情相信会让许多父母看得心有戚戚焉。

康雅悠为了照顾女儿忙得连上厕所的时间都没有,把女儿交给老公看顾他又只顾着玩手机,此外她还要面对来自双方父母的压力,让她不胜负荷。后来康雅悠决定出外打工,游在山从一开始抗拒带孩子,到后来慢慢学习分担持家的责任,甚至接受女主外、男主内的安排,学习当个奶爸,康雅悠也渐渐在家庭与自我之间找到平衡点。

岑丽香产后复出演技进步

TVB在2018年推出由李佳芯和黎诺懿主演的《BB来了》,当时剧集口碑和收视俱佳,原本打算开拍续集,但因为李佳芯卷入政治风波,剧组唯有踢走她和黎诺懿,改由马国明和岑丽香演出题材相近的《宝宝大过天》。

剧集播出后有观众认为岑丽香的演出浮夸,加上角色不时尖叫大喊,让人看了烦躁。也有观众拿岑丽香和李佳芯做比较,认为李佳芯的演出更加自然。不过岑丽香产后复出演技有所进步,而且因为拍摄时已为人母,诠释新手妈妈的焦虑紧张更加细腻也更具说服力。她的演技虽然无法跟李佳芯相比较,但自然散发的母爱让角色情感更加丰富。

带出种种育儿问题

剧集也通过游在山的弟弟游在风(吴业坤饰)和妻子张碧姿(黄文意饰),以及康雅悠的表姐叶帆(陈自瑶饰)和丈夫关志淙(张颖康饰)种种育儿生活上的矛盾与难关,带出不同夫妻面对的育儿问题。

吴业坤与黄文意饰演一对没有经济能力就结婚生子的年轻夫妇,他们只想着玩乐,孩子出世后就交由父母照顾。陈自瑶的角色有童年家庭创伤,离婚后带着两个孩子嫁给张颖康,虽然老公很爱她,但因未能为男方生孩子,被婆婆嫌弃而满腹委屈。

剧中小演员曾演出《BB来了》

如果你觉得剧中饰演马国明和岑丽香女儿的梁芯语非常面善,那是因为她是《BB来了》中饰演李佳芯和黎诺懿女儿的其中一个小演员,她后来参加《宝宝大过天》小演员试镜被选中。

梁芯语拍《宝宝大过天》时约两岁半,监制廖晋硕大赞她记性好又不害羞,剧中有不少哭戏,她一听到导演喊卡就会立即安静,十分聪明而且相当有演艺天分。

今天,你还好吗?(首播)

8频道 晚上10.30

由许振荣监制兼导演的网剧,林汐、张值豪主演。凭借着白手起家的父亲,汐汐顺利完成了大学学业。毕业后,她朝着梦想当上网络主播。从小到大忙于自己生活的汐汐与弟弟豪豪的关系不亲,某天,汐汐在做直播时插播了一则即时新闻,一场连环车祸夺走了汐汐的父亲。汐汐忍着悲痛完成直播。姐弟俩的关系因父亲离世,再次有了磨合的机会。

健康那些事

8频道 早上10.00

跟着Nate老师、黄炯耀和陈毓芸一起做交叉训练来增强四肢的协调性。精神科专家林汶龙医生也会教大家保持心理健康的秘诀。最后看Chef Siang如何把姜葱猪肉片炒得肉味浓郁,姜葱清香又可口。

福特兄妹翻新家 Home Again with the Fords

HGTV(新电信Ch250)晚上9.10

Leanne(莉安)和Steve Ford(史蒂夫福特)兄妹俩要帮助回到生长地的人们翻新房屋。这些房屋的墙壁充满了爱与历史,两人面临的挑战是要为新一代房屋翻修时,保留并尊重屋主充满回忆的过去。

4400第一季 The 4400 S1

Paramount(新电信Ch418)晚上9.15

科幻剧,由Jacqueline McKenzie(杰奎琳麦根斯)、Joel Gretsch(乔格拉什)主演。2007年7月的某一天,一颗彗星飞向地球,引起恐慌的撞击没有发生,但4400个曾在不同年代被“外星人劫持”的人却一次性地回到地球。经过一系列医疗观察,美国国土安全局计划帮助他们回归社会,但是这些人身上逐渐显现出特异功能,他们有的会意念治疗,有的可以造梦,有的能听到别人思想,但是对他们来说,如何继续生存下去才是最重要的……