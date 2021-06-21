本地恢复两人堂食 艺人笑谈堂食

本地餐饮场所今天（6月21日）恢复2人堂食，香喷喷、热腾腾的狮城美食一上桌就能立即祭五脏庙，这样的好滋味似乎“久违”了。

堂食更能享受舌尖的味蕾，五味俱全，恢复堂食固然欣喜，但疫情全球持续，堂食会否有“负担”？且听受访艺人的“堂食经”。

梁志强：火锅最适合堂食

本地导演梁志强是爱吃之人，他受访对《新明》表示堂食必须看情况（疫情），“尤其我的办公室是在惹兰红山（Jalan Bukit Merah）这一带，还是要小心一点!”

他笑说如果在外随时可吃确实是方便很多，“我们也比较喜欢堂食，老实说，美食上桌就吃，热腾腾的比较新鲜嘛！”

至于堂食，他表示适当的时候当然不放过堂食大快朵颐，点名“火锅”最适合现吃！

陈汉玮：约沈琳宸吃饭

视帝陈汉玮多次与沈琳宸相约吃饭都没能成功，打趣说：“她孩子都快长大了，我们还没约成。”

汉玮上个月刚约琳宸聚餐，没想到疫情升温，禁止堂食，今天开放两人用餐，汉玮这星期就会和琳宸再约吃饭。

“不过恐怕还是要打包回去吃，因为只能两个人同桌，琳宸还有个孩子要照顾，可能最多就喝个咖啡聊聊天。”二人还没决定吃什么，主要担心又有变动，到头来又空欢喜。

汉玮觉得能外出用餐最大的好处就是新鲜，过去防疫一个月，他最想吃生鱼饭，“生鱼饭不便打包，有细菌，带到家里还不新鲜，还是在外面吃比较好。”

田铭耀：子绚拍戏无法2人聚餐

今天是堂食第一天，铭耀说：“刚好也是子绚电视剧开拍的第一天，所以我们没办法一起外面用餐。”

至于疫下堂食是否安全，铭耀认为稍微注意店家卫生状况以及个人卫生，并做好防范措施应该还蛮ok的！

外出办事，堂食确实方便很多，铭耀表示，对一些无车阶级，如果需要在外办事赶时间，午餐要找什么地方“坐下来吃”？也很伤脑筋。

堂不堂食对铭耀与子绚影响不大，铭耀说：“我们都喜欢在家煮，但仍会想念在堂食热腾腾的食物，毕竟有些食物打包回家也凉了，失去了当下现吃的那种风味。”

提到最适合现吃的美食，铭耀说，“尝鲜很难打包，我们会选择吃日本料理！”

向云：“关”太久 什么都想吃

阿姐向云说，能堂食当然是好事，但目前疫情似乎还不稳定，不过有时确实需要堂食，特别在工作间中、处理一些事，必须在外用餐，所以她都是在打包之后，躲在车里吃。

昨天儿子（一熙）在我车内发现了一小罐切片小辣椒，天啊，都已经被‘晒干’了，呵呵。”她认为恢复堂食是为在外工作的人提供方便。

“这一次被‘关’太久变得什么都想吃，打包要排‘一条龙’那么长，其实，方便的话现吃什么都好，很想念我的日本餐、虾面、菜饭，还有香港点心。”