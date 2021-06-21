捐快筛试剂挨批“空手套白狼” 吴宗宪气炸：法院见

（台北讯）吴宗宪日前捐出11万份快筛试剂，却被台湾的里长认为是“空手套白狼”，把做公益当商业宣传，令吴宗宪不能接受，委托律师要对某里长提告，准备一起“法院见”。

吴宗宪以PG Talk执行长身份，捐出11万份快筛试剂，按申请需求发放给全台各里。但陆续有里长提出质疑，认为申请过程太过繁琐，要先下载PG Talk App，还要拉里民加入群组落实实名制。接连有几位里长投书媒体，当中永和区安和里里长邓长安在网络上写下“抱歉！吴天王。里长不当免费打工仔”的文章，让吴宗宪亲自开直播回应。

吴宗宪坦言，他看到邓长安写下“勿拿善举包装行销，拖累全台里长下水免费打工”，认为这样的形容已经有些恶劣。吴宗宪举例，路边发放传单、小赠品上面都有附广告，下载PG Talk完全免费，他觉得并不为过。

对于邓长安“空手套白狼”更让吴宗宪不能接受，感觉是影射他“来偷钱”。吴宗宪气不过，已经委托律师对邓长安提告，他手边存有购买试剂的发票，目前也有超过2000人完成申请手续得到快筛试剂，至于邓长安就准备一起“法院见”。

相比吴宗宪气到要提告的态度，小S就潇洒多了。她响应贾永婕募资捐赠救命神器（HFNC），不过有网友觉得“小S的能力只捐一台，非常不符合财力比例，相比钟（欣凌）真的太有心”，对此小S亲回应“想骂就骂，不用客气”。

贾永婕再捐呼吸防护具

女星贾永婕近日为医院买了300多台救命神器，被网友赞是“抗疫女神”，她昨天在面簿透露收到张厚台医师的求助讯息，表示医护人员也很缺电动过滤式呼吸防护具（PAPR）这个设备，她二话不说买了全台仅剩的46台，后又自掏腰包约500万元（约24万新元），向瑞典、德国调了100台。

贴文一出，不少网友激赞她的善心，同时又有人建议她从政，她首度松口“我要选啊”，但下一句立刻俏皮补充“我要选…美喔”。

大家也十分配合贾永婕的幽默，纷纷赞她“不用选！你最美了，全身上下由内到外都美”、“支持你选“最美总统”。