韩电影业疫中求存 爆米花噱头救电影院？

（首尔讯）冠病疫情蔓延全球，民众无法外出，电影院营运也受到极大打击。除了靠政府补助、调高电影票价等弥补损失外，韩国影城用爆米花玩创意，意外造成爆米花抢购旋风。

疫情期间因观众无法在戏院内饮食，电影院贩售爆米花光景不在，影城利用创意让爆米花成为热门话题。CGV影城上个月释出一系列“爆米花时尚大片”，身材精壮的帅气模特儿抱着一包包的布袋爆米花，手部还爆青筋，让网友看了直呼“所以这包爆米花很重吗”、“请问模特儿也是一起卖的吗”。

布袋爆米花号称原价2万韩元（约24新元），特价只卖9900韩元（约12新元），工业风的设计和大容量包装，果真吸引到许多爱吃爆米花的民众抢购。开卖当日许多CGV影城都出现排队人龙，有的民众一次就买四五包，回家路上包装破了都没发现，各种后记照片曝光后在网上掀起热烈讨论。

不让CGV专美于前的乐天本月初则祭出“拿出勇气爆米花”活动，配合6月5日世界环境日，号召民众拿出家中容器到店内买爆米花，桶子、锅子大小不限，只要活动当天带到现场，装满只需付6000韩元（约7新元）。活动当天出现水桶、酒瓮、垃圾桶等容器，民众只要有把容器带到现场的勇气，都可以买到爆米花。

根据影城说法，5日当天108个门市吸引2万人抢购爆米花，有网友事后兴奋晒战绩表示“买了一年份的爆米花回家”，不过也有人认为此活动不符合世界环境日所呼吁的环保意识。无论如何，乐天成功引爆话题，在其面簿吸引了2万3000名网民点赞。

另一厢，韩国上映馆协会也搭上疫苗热潮，集结连锁影城推出“疫苗优惠”方案，民众只须秀出接种疫苗证明，购票即可享5000至6000韩元（约6至7新元）折扣。