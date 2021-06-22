Penthouse“富二代”来头不小 她还演过《来自星星的你》

韩剧《Penthouse上流战争》播出后获得热烈讨论，以上流社会黑暗面为剧情主轴，外遇、杀人、升学内幕的狗血题材让这部剧话题不断。除了几位演绎精湛的主角演员之外，在剧中饰演孩子们的年轻演员各个演技到位，为本剧加分不少。其实，这几位年轻演员各个大有来头，其中还有已经出道18年的“资深童星”，大家在追剧时是不是也觉得他们很眼熟呢？

饰演“小千颂伊”而爆红的金贤秀

金贤秀在剧中饰演裴罗娜，是吴允熙（柳真饰）的女儿。在剧中的她，虽然家境平凡但有着惊人的声乐实力，在学校遭遇霸凌但性格非常刚强聪明。2000年出生的金贤秀10岁出道，目前就读于中央大学电影系。代表作品包括电影《熔炉》、戏剧《49天》、《所罗门的伪证》等。

金贤秀最出名的经典作品就是《来自星星的你》，和男主角金秀贤有许多对手戏。（互联网）

而金贤秀最出名的经典作品就是《来自星星的你》，她在剧中一人分饰两个角色，饰演古代的宜花和“女主角千颂伊小时候”，和男主角金秀贤有许多对手戏。虽然两位演员有着12岁的年纪差距，却能完美诠释都敏俊和千颂伊之间的爱情。当年《来自星星的你》红遍海外，你还记得这位表现出色的小童星吗？

出道18年的演技派童星陈智熙

陈智熙在剧中饰演刘珍妮，是姜玛莉（申恩庆饰）的独生女，在剧中饰演自目中无人的暴发户家庭的小孩，喜欢炫耀金钱、瞧不起穷孩子。如果你是很常追看韩剧的观众，那你一定会觉得陈智熙很眼熟，因为1999年出生的她，年仅4岁时就已经出道了。陈智熙出演过许多经典韩剧，包括《穿透屋顶的High Kick》、《拥抱太阳的月亮》、电影《思悼》等。

陈智熙（左）出演过许多经典韩剧，包括《拥抱太阳的月亮》。（互联网）

陈智熙以韩剧《黄手帕》出道，并在10岁时就赢得《MBC演技大赏》的童星奖。2009年凭《穿透屋顶的High Kick》中饰演郑海莉一角而爆红，剧里调皮搞怪的形象深植人心。陈智熙在2012年创下超高收视的古装剧《拥抱太阳的月亮》中出演旼花公主一角，因表现出色，演技受大众喜爱。

是高材生并且华语流利的金永大

金永大在剧中饰演朱硕勋，是周丹泰和前妻所生的双胞胎儿子。（ONE频道提供）

金永大在剧中饰演朱硕勋，是周丹泰（严基俊饰）和前妻所生的双胞胎儿子，家境富裕，看似生活无忧，其实经常被父亲虐待。朱硕勋将自己承受的暴力付诸他人身上，在校园横行霸道，后来对出身贫穷的裴罗娜动了真心，开始变得深情和温柔。

金永大因为“撞脸姜栋元”，在出道早期就相当有名的。1996年出生的金永大、2017年出道，演出《偶然发现的一天》、《出轨的话就死定了》，及网路剧《就算敏感点也无妨》等剧而爆红。金永大不只颜值高，还是个学霸。他在高中时前往哈尔滨留学3年，之后考上复旦大学（目前休学中），说得一口流利中文，金永大也曾在《偶然发现的一天》中展现中文实力！

现实中也是双胞胎的韩智贤

韩智贤在剧中与金永大饰演双胞胎兄妹“朱硕景”，由于学业成绩不及哥哥，必须靠爸爸花钱作弊，是个很爱忌妒的校园霸凌者兼冷血女。韩智贤1996年出生，2019年以韩剧《风在吹》出道，第二部作品《Penthouse》让她人气大升。韩智贤在剧中饰演的角色学业成绩不好，没想到戏外竟是个同时被7所大学录取的学霸。

韩智贤在《Penthouse》中和金永大饰演双胞胎兄妹，而在现实生活中，她居然真的是”龙凤胎“出生。韩智贤有一个188公分高挑身材的双胞胎弟弟韩圣洙，是个知名模特儿。韩圣洙曾参与实境节目《Korea's Next Top Model》并获得高人气，目前则在各大平台担任模特儿。

以男团出身的李泰彬

李泰彬在剧中饰演李旼赫，是李奎镇（奉太奎饰）和高尚雅（尹周熙饰）的儿子，在爸妈面前是乖儿子，但其实是个爱好八卦、沈溺于社交媒体的学生。李泰彬其实是Little Hera Club富二代里年纪最大的一个，1996年1月出生，今年已经26岁了。李泰彬在2017年以韩团MYTEEN（团体2019年解散）成员出道，2018年开始转战戏剧并出演《Rich Man》，之后为了专心朝演员发展，2018年12月宣布退出MYTEEN。

李泰彬也曾在综艺节目中透露自己的智商高达142。主持人在节目中问李泰彬：“听说你的IQ有142？看一遍就能考100分吗？”，李泰彬说：“是真的。小学时我真的很不喜欢学习，也根本不学习，只在考试前一天看看书就能考100分。”

和“妈妈”金素妍原来有这种缘分的崔艺彬

崔艺彬在剧中饰演金素妍的女儿。（ONE频道提供）

崔艺彬在剧中饰演河恩星，是千瑞琎（金素妍饰）和河允哲（尹钟焄饰）的女儿，长期被妈妈强迫进行严苛的自我管理，导致整天神经兮兮，处在不安又缺乏自信中。也因为崔艺彬细腻又誇张的演技，让她受到许多人的注意。

崔艺彬1998年出生，长相清新甜美，身高170公分的她被经纪公司相中，以模特儿身分正式出道。《Penthouse上流战争》是崔艺彬的出道作品，私底下的她和剧中判若两人，完全就是个清秀甜美的女孩。在现实生活中，崔艺彬和在剧中饰演自己妈妈的金素妍同属一个经纪公司，与公司大前辈一起合作飙戏，两人也太有缘了。

“Penthouse”第三季每逢星期六，晚上9时30分，在ONE频道（星和Ch823／124，新电信Ch513／604）播出