“被大S离婚” 汪小菲：误会都过去了

（综合讯）大S的妈妈黄春梅日前在社交平台晒出一段一家人包水饺的视频，视频中，大S与子女一直在帮忙包水饺，亲切的和保姆及妈妈谈话，语气温柔看起来心情很好。

S妈不停在说着，这个水饺立起来很好看、红红火火的馅儿、元宝来了等，还开心展示自己包的水饺，一家人其乐融融，气氛温馨，看似已经完全不受离婚风波的影响。

大S曾以个人小号在社交平台暴怒大骂台湾政府，表达对现况的不满和愤怒，她首度发声，对离婚一事只字未提，令网友也对大S的处境表示担忧。

大S（徐熙媛）月初与老公汪小菲闹离婚，震惊娱乐圈，有关“婚变”一说，大S后来澄清是自己的问题，但保留之前撂下的狠话，可见在此前因老公汪小菲言论争议问题的态度上，二人态度始终如一。

汪小菲出面支援爱妻，他回应离婚风波一事，居然表示：“误会都过去了，告一段落吧”！

可见夫妻俩已经解决误会，不会离婚，两人还用“我们”来表达对孩子的担心。不过，大S是否已原谅老公，夫妻未多透露，后续发展就这样不了了之。

不过，汪小菲在事件过后，或许怕再惹怒老婆，微博发文频率明显变少。只有在庆祝父亲节当天，汪小菲难得贴出和爸爸汪则翰及他和儿子的合照，称“祝我爸父亲节快乐，也祝我父亲节快乐”，相隔12天再发文，未提到大S和女儿小玥儿。