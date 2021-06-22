Pornsak不后悔当带货郎 “开启了另一片天”

转战网上带货，本地艺人Pornsak不后悔当带货郎。

去年疫情暴发，工作停顿，Pornsak与其宅家无所事事，不如尝试新玩意儿，与艺人谢韵仪、本地造型师李荣达（Addy）搭上线，搞起直播公司，如今每周7天都在网上直播带货。

提及自己转战网上带货，Pornsak今早作客96.3好FM安娜主持的《娜些人娜些事》接受访问时说，去年阻断措施期间（4至6月），是他出道以来最空闲的时候，工作停摆，除了宅家之外，顶多就是出外买必需品，但总不能天天就这样宅家，于是就开始了直播带货。他坦言：“做直播开启了我的另一片天。”

但日前海外媒体报道，台湾艺人陈昭荣直播卖海鲜被酸“卖鱼郎”，金钟视帝张晨光直播卖酒遭酸民骂到哭，问Pornsak 如何看待艺人带货被酸的事件，他直言自己刚开始带货的时候，也被人质疑为什么去当带货郎，但他说：“我没有后悔当带货郎！”

他表示：“如果你在乎别人说的东西，你的世界就像别人的嘴巴那么大，你真的要活在别人嘴巴的世界？那是不划算的，所以想要做的就去做。”

当然Pornsak 也直言自己做带货郎一定要赚到钱，不然他为何要离开电视台，尽管电视台不是铁饭碗，但也有稳定的收入，所以他是再三思考后才决定离开电视台转战网上带货。

考获中医执照 目前中医诊所学习

Pornsak除了网上带货之外，今年也考获了中医执照，目前在陈美娥的中医诊所学习，他说修读中医主要是父亲给予的启发，他回忆：“有一次父亲的左手不知何故肿了起来，带他去看了很多医生都没有痊愈，后来去看陈美娥医师，，我记得美娥医师在他耳朵、颈项的部分针灸，隔天就康复了，很神奇！”

一年后，Pornsak在陈美娥医师的鼓励下，决定修读7年的中医课程。

目前，Pornsak 白天在陈美娥的中医诊所学习，晚上在网上带货，问他接下来给自己的挑战是什么？Pornsak 说，他给自己订的一个目标是希望身体健康，“白天要在诊所学习，晚上要网上带货，白天晚上这样的工作时间，我希望自己身体要一直这样的壮。”

