范冰冰现身站台 前国家泳手陈雪伟喜上热搜

本地前国家泳手及知名模特儿陈雪伟在中国上了热搜，因为好友范冰冰惊喜出现，为他在中国的创业起步站台，还为他庆生！

月初，一则热搜报道指出，有多名博主晒出范冰冰现身上海的豪华游轮为好友庆生的照片和视频，照片中的她一身黑裙，优雅大方。《联合晚报》记者看到照片，认出照片中的寿星公就是曾代表新加坡出战东运会，并收获接力金牌的前国家泳手及知名模特儿陈雪伟。

记者独家联系上陈雪伟，才知道他这几年在中国发展，和中国合伙人联营投资公司，不仅事业平步青云，也通过时尚圈朋友认识了范冰冰。

32岁的他告诉《联合晚报》，当晚是公司的年会活动，伙伴们顺便替他提前庆生，之前有邀请范冰冰参加，但她没有承诺一定会来，所以当她突然现身时，让在场者都大感惊喜、激动，纷纷拍照。范冰冰与陈雪伟一起切生日蛋糕、在蛋糕前拍合影，一会儿比剪刀手，一会儿竖大拇指，心情很靓。在场的博主隔天发的图文，也把两人一起送上热搜。

陈雪伟眼中的范冰冰，漂亮、随和，没有架子，工作起来专业，对时尚潮流敏锐。至于首尝“被热搜”滋味，他笑说：“范冰冰就是这样的流量明星！之前有预料到会上热搜，但等到它发生时，我还是措手不及！”

曾参与虾皮上市工作

2012年毕业自美国哈佛大学的陈雪伟，回新后曾协助壮大最早期的线上电子商务平台虾皮，并参与它的上市工作。2016年底，他到中国发展，和两名合伙人成立“东洋资本”，专门引入优异的外地技术和品牌，协助它们在中国发展。

陈雪伟当模特儿时期，和时尚圈结下不解之缘，也成为他认识时尚品牌潜力的助力。他指出，虽然重奢时尚品牌仍方兴未艾，但轻奢时尚品牌也备受年轻人关注，正在崛起。他在中国时尚圈认识了不少明星，他觉得范冰冰跟其他女星不同，在于一般女星只关注给自己赞助的大牌，但范冰冰连还未真正大红的潜力品牌也会留意，时尚嗅觉敏锐，品味也前卫。

前年入选福布斯中国精英

陈雪伟一起创始的“东洋资本”（East Ocean Capital），先专注于医疗保健，再慢慢拓展到包括时尚在内的其他领域。东洋资本也投资并创建中国移动诊所企业初蒙知晓，陈雪伟目前担任其营运总裁。由于表现突出，他2019年被“福布斯中国”选入“中国30岁以下（精英）榜单”。

福布斯中国从2012年开始发布这个青年精英榜单，上榜者都是30岁以下在业内崭露头角，有一定影响力，或者展现出潜力成为未来行业及社会翘楚的年轻人。榜单评选从多个角度考察候选者，评委包含企业家 、风险投资家、艺术家、商学院院长、高校教授，以及业内意见领袖等各领域专家。