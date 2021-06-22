不敌疫情 溫升豪餐馆收摊

台湾疫情严峻，全台进入三级警戒已一个月，各行业受冲击，艺人投资的店也难敌疫情影响，温升豪2018年与朋友合资在台北东区开的酒馆餐馆“La Facette酒窝”日前宣布吹熄灯号，他坦言“疫情来得凶猛，即使做了再多的准备，到了要说再见的时候，心中还是满满的不舍”。

《不了情》《嫁妆》《春花梦露》《大时代》等长剧女演员梁佑南，投资儿子开的餐酒馆，也因疫情因素暂时歇业，她无奈称损失无法估算。

艾成开的马来西亚道地美食“艾叻沙”，之前因几乎没客人，西门町店休息10几天，21日才又开店，目前以外送便当为主。

开逾20家手摇饮店“不要对我尖叫”的“副业女王”ㄚ头吐露身为老板的辛酸，她说疫情开始的第一年，全部的副业都努力地撑着，今年疫情更加严峻，但即使公司赔钱她也不愿裁员，“因为如果员工失去收入，可能会造成更多的社会问题。”只是在每天营业额都负成长的情况下，她感叹不知还能苦撑多久。

阿纬在全台的“点点心”、“太兴茶餐厅”共九间店面，月营收估计少近200万新元，他选择研发宅经济商品，另辟财源。

萧敬腾 曾国城 拌面事业成绩亮眼

萧敬腾副业从拌面、手摇饮到日本料理店等版图辽阔，但因三级警戒，日本料理店及手摇饮料店首当其冲，现在大概只剩一成生意。经纪人Summer讳言：“坦白说这完全无法支付行政相关费用，但我们仍会尽力维护员工生计，暂时就先撑着吧。”

不过现在宅经济当道，“老萧拌面”的直销和网销业绩分别成长30%和200%，堪称副业里唯一逆势上扬的强项。

事实上，投入拌面界的徐乃麟、曾国城、詹姆士、贾静雯，也都分别攻占各大热销排行榜，成为疫情中民众囤粮首选。

曾国城的“曾拌面”是即食面的指标性品牌，疫情升级以来订购金额成长11倍，5月热卖73.5万包。他的好友詹姆士不遑多让，“詹面”整体销售提高了六成，和去年一样都面临到工厂产能的压力，生产速度比不上民众扫货手速，还趁机推出新品“红葱猪油汤炊粉”，提供民众在疫情期间更多选择。

今年新加入战场的徐乃麟，靠着充满话题的品名“输不起”，一上市就在2个月卖出了160万包，同样让工厂来不及做。贾静雯的“贾以食日”超前部属，销量成长约八到十倍，稳定供货让销售名次居高不下。

除了面类商品，水饺一样是热门缺货的品项之一。董至成投入水饺副业后，正好遇到疫情期间的抢购热潮，每天都有上千包的销量，最大的烦恼变成不够卖。蔡昌宪的水饺品牌也为了大量订单赶工，在网上口碑极佳，回购客源稳定，员工早就忙不过来。

杨奇煜和友人经营的发廊“in% HAIR CAFE”台北三间店，上月中自主停业，至今损失破万新元，但他认为生命比赚钱还重要，也感谢房东减免房租；台中店则采分流上班，降低风险。