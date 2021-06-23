频出演反派 李铭忠不怕被定型

频繁出演反派，一周前还凭本地剧《心眼》中的变态杀人魔一角入围“纽约国际电视电影节”最佳男演员，马来西亚视帝李铭忠不担心被市场定型，即使一辈子演反派，也可以演出不同的感觉。

李铭忠在HBO热播的原创剧集《第三布局 尘沙惑》中出演大反派“胡大东”。昨天下午他接受新马媒体联访时表示，其实自己一直不擅长演反派，但也不懂为何总是有这类角色找上门。“可能是因缘巧合，这2年确实很多反派角色来找我，对我来说，能体验不同于以前的角色，是一大挑战。”

对于这次出演的胡大东一角，李铭忠昨天剧透表示，他不纯粹是一个大反派，其实也不是一个坏人，到剧情最后观众会发现他其实是一个大悲剧人物，自己也越演越同情他，甚至去问导演为何要设计这样的人物：“他的人生真的好苦、好孤单，是最孤单的大反派！”

凭杀人魔角色入围国际奖项

演反派深有体会的李铭忠在本地剧《心眼》里也曾出演过变态杀人魔，并在一周前入围“纽约国际电视电影节”的最佳男演员，与戚玉武（新加坡）、黎耀祥（香港）等人竞争这一奖项。昨天谈起入围，他表示非常幸运，但能否拿奖就让上天决定。“全球那么多厉害的演员，有机会被看到已经很满足了。”

演多了反派角色，会不会担心被“定型”？李铭忠表示从未害怕：“反派有太多种了，就算每一部剧都演反派也演不完。因为每个人之间都有不同的磁场和想法，性格和背景也有很大区别。我不相信我这一生能演完所有坏人。”

除了反派，李铭忠希望有一天能演传奇人物，或者真实事件中的关键人物。“这些角色对我来说是最大的挑战，不能像演一般的角色可以自己去理解去创作，他们是真实存在过的，要呈现出他们真实存在过的状态，这是最难的。”

盼和哥哥李铭顺合作

和哥哥李铭顺同为台湾凯渥艺人，李铭忠坦言兄弟俩都很期待有机会合作。“我们不抗拒合作，但也不想刻意这样做。”

他表示，只要题材有挑战性，能够传达出重要的信息，兄弟俩都会考虑，也希望机会很快能到来。

目前人在台湾的李铭忠表示回马来西亚是一直想完成的心愿。“其实我已经安排了好几次要回国，但每次到最后一分钟计划被打乱。”

李铭忠透露，他希望能在7月能顺利回到马国和家人见面。

据透露，他手上的工作已经排到明年年初，“希望都能顺利进行，不会再遇到疫情暴发导致延期。”

《第三布局 尘沙惑》从6月13日起，每逢星期日晚9点，HBO频道（Singtel Ch 420；Starhub Ch 601）播出及HBO GO上线。