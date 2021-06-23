刘青云夫妻情深 大事不吵小事吵

（香港讯）公认的实力派演员、好丈夫刘青云，在娱乐圈近40年，可以做到零绯闻，实属罕见；每次和太太郭蔼明在街上，总是紧牵着手。

戏外与女星零交流

香港资深娱记白露眉在苹果新闻网揭露两人的深情内幕说，刘青云心里只有郭蔼明一个女人，为了断绝与其他女星交往，他不会把手机号码告知任何女星，所以他与最爱和已婚男星传绯闻的某女星合作时，除了在镜头前有交流外，镜头外几乎是零交流，搞到对方十分无趣，却也让太太安心。

郭蔼明嫁刘青云之后，就退出娱乐圈，甘心做“煮饭婆”，他觉得委屈了太太，所以拍完戏不去任何应酬。平时夫妻俩都低调节俭，爱到西贡或九龙城街市买菜。两人都极少跟圈中人交往，杜琪峰、黄秋生、吴镇宇和黎耀祥是少数能请得动他们参与饭局的朋友。

平时多是郭蔼明下厨，如果吃海鲜和牛扒，一般都是刘青云亲自下厨，因为他很有要求，太太则比较随意，所以如果两人一起下厨可能会吵起来。

白露眉爆料，两人曾经为了家里的梳妆台当街吵15分钟，因为刘青云喜欢暗色调，而郭蔼明喜欢亮色调，谁也不让步，路人全程目睹。两人其实在婚后有协议，吵架不能隔夜，一日之内要解决分歧，刘青云就说过：“多数是我让她，我是男人嘛！”幸好他们只为小事争执，但大事极少出现分歧。

郭蔼明学会用耐性说服丈夫

两人都很主观，争执多了，郭蔼明学会用耐性慢慢说服丈夫。刘青云说：“跟老婆吵架，为什么最后都我认输呀？因为她有完整的细节和数据告诉你她的决定是正确的，冷静讲道理，思维好清晰。如果出国旅行，她会做齐准备，上网查景点，你完全不必烦，现在我完全依赖她了！”

两人也同意，为了享受二人世界，婚后不要小孩。

拍《大时代》认识 刘青云暗恋郭蔼明

两人于1992年拍摄TVB剧集《大时代》认识，刘青云先暗恋郭蔼明，但为了要专心演戏没有追求她。直至拍完，同剧的周慧敏邀请二人出席其演唱会后，1994年才开始交往。

有一天在电视上看到郭蔼明做节目，刘青云鼓起勇气打电话到电视台化妆间约她逛街。当时他没钱买车，就叫郭蔼明开车接他。两人见面后，刘青云问她为何肯出来，郭蔼明竟然答：“我以为你想跟我借钱！”啼笑皆非的他于是直接表白，凭坦率赢得女方的欣赏，从此两人正式交往。

郭蔼明出身美国南加州大学机械工程系硕士，而刘青云才高中毕业，有些人认为是男方高攀，不看好他们，但郭蔼明从未如此觉得，反而相信他会带给自己幸福。时间证明她有眼光。她说，很多人觉得刘青云是一个只会聊演戏的木讷男人，但在她眼中，他是很懂浪漫的爱人。

两人1998年结婚，婚前三天刘青云还在泰国拍摄杜琪峰的电影《真心英雄》，所以婚事都是郭蔼明在张罗。白露眉去探班，看得出他归心似箭，但最后一场戏竟然是场充满危险的爆破戏，拍之前刘青云竟然跟导演说好：“如果发生意外，你们什么都别管，先送我上飞机，回到香港再说。”白露眉说，纵使他拍戏真受了伤，即使坐轮椅都会如期出席婚礼。