金庸名著再被翻拍 《射雕》网络电影闹双包

今年10月，武侠小说大家金庸就去世满三年了，但他的畅销作品仍是市场抢手货。例如他最畅销的著作《射雕英雄传》最近又再度被拍成网络电影了，而且还闹双包，都抢在6月中推出，竟还都获得不及格的评分。

腾讯视频抢在6月10日推出《射雕英雄传之九阴白骨爪》，爱奇艺则在两天后推出《射雕英雄传之降龙十八掌》。无独有偶，两部剧都拿原著中的惊世武功来当剧名。

《射雕英雄传之九阴白骨爪》跟过去的翻拍作品不同，将原著中的反派配角梅超风提升为主角，从她流落街头的少女时代说起，到她被黄药师收为徒弟，与师兄弟一起在桃花岛上习武长大。后来黄药师发现她对自己的情感超乎师徒之情，借故离岛。

原著中，黄药师与梅超风并无超脱师徒的情谊。梅超风与同门陈玄风相恋，偷偷结为夫妻，后畏惧黄药师威严，两人盗走半部九阴真经，携手逃离桃花岛。黄药师的妻子冯蘅为了平息丈夫的愤怒，再次默写出半部九阴真经，最后心力憔悴，导致难产，生下黄蓉便撒手人寰。梅超风与陈玄风后来成为江湖上人人为之色变的“黑风双煞”。直到梅超风最后用身体替黄药师挡住欧阳锋的偷袭，才埋葬往昔的一切纠葛。

该剧找来有“古装第一美男”之称的严屹宽扮演黄药师，42岁的他算有一定名气，但扮演梅超风的是22岁的新人阮巨，她之前演的《喜宝》曾入围金扫帚奖，是年度最差电影之一。

《九》师徒禁忌之恋引金庸迷不满

《射雕英雄传之九阴白骨爪》把重点放在改编过的“师徒禁忌之恋”，引起金庸迷不满，争议声起，豆瓣评分只有4.2。网民揶揄“这不是武侠剧，是爱情剧”，也有人说只有严屹宽可以看。但也有观众认为导演用心，服装、道具、化妆也有水准。

《降》男女主角起用新人

《射雕英雄传之降龙十八掌》比较符合原著，讲述大漠少年郭靖随师父江南六怪下江南历练，偶遇黄药师之女黄蓉，二人卷入争夺《九阴真经》的江湖阴谋。郭靖屡遭险境，幸得洪七公、老顽童等武林高手指点，武功步步精进。直到欧阳锋登桃花岛提亲，为夺真经掀起江湖血雨腥风，郭靖肩负重任，踏上决战华山之巅的征途。

《降》的男女主角耿业庭、林妍柔都是名不经传的新人，但配角有多名港星助阵，如关礼杰演黄药师、林子聪演周伯通等，但意外出位的却是演欧阳锋的杜德伟，网民笑他的脸妆是向好莱坞电影里约翰尼德普（Johhny Depp）演的“海盗王”致敬。

《降》的豆瓣评分竟然也有4.2。支持者说它另辟蹊径，将原著原来的英雄史改造成个人成长史，原著是讲述一个小人物如何成长为大人物，负担起家国天下之责，而该剧则更偏重于解读一个普通人，如何靠个性、毅力与幸运，最终取得成功，在去掉家国和历史的厚重背景后，可与现代年轻人的成长经历契合。

当然还是有忠实书迷批评本剧剧情乱编，硬是把金庸名著改成了男主泡妞打怪升级的九流网络小说。