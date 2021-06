东京奥运会即将举行,闪亮的奥运明星将吸睛。东西方娱乐圈不少明星,出身运动员,包括今天公映的《玩命关头9》(The Fast And The Furious 9)的John Cena(约翰塞纳),上周推出的《超越》的郑恺与李昀锐,以及前阵子推出的《玩命钞劫》(Wrath of Man)的Jason Statham(杰森斯坦森)。

约翰塞纳《玩9》演出“唐老大”(Vin Diesel,范迪塞尔饰)的弟弟,年少带着秘密与哥哥分道扬镳,最终上演兄弟残杀。出身摔跤手的约翰塞纳曾获16次世界摔角冠军等,《玩9》展现出一身健硕肌肉,动作也敏捷。出身摔跤手最知名的要属巨石强森,2001年的《盗墓迷城2》(The Mummy Returns)演出戏份不多的魔蝎大帝,隔年的《魔蝎大帝》(The Scorpion King)就当主角。20年下来也成为好莱坞身价最高的演员之一。杰森斯坦森是英国国家队潜水运动员,健硕的身材也让他当起模特儿,因此走进娱乐圈。

《超越》的郑恺与李昀锐分别是赛跑、篮球运动员。郑恺《奔跑吧兄弟》节目中因速度快而有“小猎豹”的称号,很多人其实不知道他曾是中国国家二级短跑运动员。他接受《联合早报》访问时,谈到演员与运动员哪个比较具挑战时有感而发说,年轻时或许不觉得人生有多大的困难,不过到30岁甚至年近40岁时,会思考下半辈子的职业规划,是否要转型;李昀锐认为运动员比较辛苦。李昀锐年轻、有颜值又努力,被视为是潜力股。

武术运动出身的很多都当了动作明星,包括吴京、赵文卓、甄子丹、张晋、吴樾和李连杰等,都打出知名度,甄爷、晋爷和京爷目前都还是影坛红人。本地武术出身的翁清海,知名度也不弱。

远动员华丽 转身须再进修

奥运冠军转型进入娱乐圈,起点是不低的,但是体坛和娱乐圈还是有区别的。运动员华丽转身到艺人后并持续发光,要天时地利人和。多次在奥运为中国载誉的刘璇,被誉为中国最美体操皇后。

还有奥运跳水冠军田亮,在娱乐圈发展就一般,著名娱乐策划人田金双曾表示,因为他们体育冠军的光环逐渐消失,无法拿出过硬的作品来说话。“所以体育明星进入娱乐圈首先要有长期的明星形象再包装规划,其次要到艺术院校去充电,三是要干一行爱一行。”

其他出身运动员的还包括大只佬Arnold Schwarzenegger(阿诺),当动作明星前曾夺七次奥林匹克健美先生头衔。同样也玩健身的台湾艺人李沛旭,则被形容为被演戏耽误的健美先生。

奥斯卡影帝Forest Whitaker(佛瑞斯惠塔克)拿足球奖学金念大学,受伤才改到好莱坞拍戏;Tommy Lee Jones(汤姆李琼斯)念哈佛大学时也是足球队代表。

韩星与运动员扯上的也大有其人,比如跆拳道的赵寅成,中学时是短道速滑选手的宋仲基。苏志燮当演员后还参加过韩国全国运动会,并夺蛙泳铜牌。

宋慧乔在中学时曾是一名花式溜冰选手,她的教练曾在访问中表示,当时若她继续受训的话,可能会是“下一个金妍儿”。金妍儿是韩国花式溜冰史上第一位集冬奥会、世锦赛、大奖赛、总决赛、四大洲赛、世青赛冠军于一身的女单大满贯得主。