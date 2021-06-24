雷诺兹不拿枪靠机智救世

王牌保镖 Hitman's Wife's Bodyguard（M18）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

故事：保镖布莱斯（Ryan Reynolds，瑞安雷诺兹饰）在心理医生的建议下去度假，在度假村放空时竟遇到一起暗杀案，结果被与他有一段孽缘的杀手达瑞斯金凯（Samuel L Jackson，塞缪尔杰逊饰）的妻子桑妮亚金凯（Salma Hayek，莎玛海克饰）拯救。桑妮亚要去救丈夫，要布莱斯当她的保镖，听从心理医生建议的布莱斯不允许自己使用枪械，只能凭机智拯救达瑞斯，同时阻止世界受到摧毁。

短评：故事发生在首集电影事件的四年后，Patrick Hughes（帕特里克休斯）回归执导，三大要角也回归。影片节奏明快，在无厘头故事中不断炮制“笑果”与惊险的动作场面。三个演员的火花超好，瑞安雷诺兹与塞缪尔杰逊依然打打闹闹，简单粗暴搞笑；塞缪尔杰逊与莎玛海克在片中是“限制级”夫妻，因为后者一直想当母亲，随时“性起”，不过台词、声音都采“限制级”，画面遮遮掩掩看不到。

瑞安雷诺兹演的保镖性格简单得有点笨，莎玛海克嗓门大，暴力，敢爱敢恨，两人的对戏超幽默，让人啼笑皆非。西班牙知名男星Antonio Banderas（安东尼尔班达拉斯）演出大反派，也相当出位。

封城杀戮 The Lockdown Hauntings（NC16）

期待指数★★★

故事：史无前例的疫情是全球的灾难，导致街上没人、没车，大自然有喘口气的机会，鬼魂也自由出笼，恶名昭彰的连环杀人魔“锁匠”趁机重返人间，并锁定更多受害者。警探乔治帕克（Angela Dixon，安吉拉迪克森饰）和超自然现象研究专家乔丹迈尔斯（Tony Todd，东尼陶德饰）得阻止这场封城杀戮。

影片由英国导演Howard J. Ford（霍华德福特）所导，影片在冠病期间拍摄，完成制作。