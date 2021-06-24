韩剧Voice第四季开播 再度挑战惊悚指数

相隔两年后，韩剧“Voice”第四季已在上周回归。这部惊悚剧的首集在韩国播映时被列为“19+”（本地列为M18），据知是因为制作团队希望能够更完整呈现出戏剧的张力。

上周末在新加坡开播的“Voice 4”，一开始就由三个神秘“黑风衣”人拉开序幕。本季的大魔王“Circus Man”带着同谋来到乡村“捕杀”猎物，折磨和杀人的手法残忍 —— 先抓住被害者弱点，死前慢慢把他逼到绝望。

前三季的男主角分别由张赫和李阵郁担任，最新一季更找来宋承宪加入。他先前接受访问时笑说自己压力大，还梦见被原班人马排挤。“Voice”系列的主角李荷娜也提到，在拍摄现场看见宋承宪的剧本被翻烂就知道他付出许多的努力，搞得她很想把自己完好的剧本藏起来。

第四季“Voice”请来宋承宪，与拥有超能力听觉的李荷娜搭档。（tvN提供）

“黄金时间组”（Golden Time Team）成员是剧集的主轴团队，为争取在最短时间找到受害者并给予支援，他们在韩国“112举报中心”坐镇，确保最快时间内部署行动。由姜劝酒（李荷娜饰演）带领的队伍这次离开了首尔去到外岛，为追查第四季的大魔王。来自美国的刑警Derek Jo（宋承宪饰演），也为同样目的来到外岛。

两人能够擦出什么样的火花令人期待，而首两集留下了另一个悬念就是，和姜劝酒“长得一摸一样”的大魔王“Circus Man”，究竟跟她有什么关系？为何“Circus Man”虐杀对象之前，都要他们先选择背叛家人？

喜欢惊悚剧集的观众，不妨开始追剧咯！

韩剧“Voice 4”每周六、日，9.15pm通过tvN频道（Singtel TV 518频道, StarHub TV 824频道）播出。