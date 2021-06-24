前夫“新欢”新剧接替当女一 传赵丽颖遭童瑶抢角色

（综合讯）离婚后，中国女星赵丽颖以工作麻醉自己，有传遭前夫“新欢”童瑶抢新剧角色。

赵丽颖今年4月突然宣布与“富二代”冯绍峰结束2年半婚姻，并将共同抚养2岁儿子。恢复单身的她，因情伤而甩发又暴瘦，惟有不停接工作填补空虚，怎料连剧集也被抢，再遭黑粉网络欺凌，难怪她亮相综艺节目时情绪低落，要急召经理人开解！

根据中国媒体报道，赵丽颖原本受邀新剧《生命树》的演出并担任女一，但碍于不想重复演村姑的角色，遂要求剧组给予时间考虑，岂料尚未决定是否接或推之前，却杀出个“程咬金”，剧组日前在未有预警下宣布由童瑶接替，随即被传出两女抢角色之嫌。

报道也指出，有趣的是，童瑶最近参与的另一剧集《心居》，其“特邀演员”竟然是赵丽颖前夫冯绍峰，且童瑶在剧中也将和冯绍峰有不少感情戏，故童瑶被网友指一次过抢了赵丽颖的“老公”及角色。叫赵丽颖瞬时颜面尽失。

被传抢了赵丽颖的新剧，童瑶还在《心居》剧中与冯绍峰有许多感情戏。（网络）

爱情事业受挫

赵丽颖最近爱情与事业双双受挫，日前亮相综艺节目时，有眼尖的观众发现她不但甩长发、暴瘦，且在镜头前明显的是皮笑肉不笑，与她同台的艺人也发现赵丽颖的心情不怎么样。

另外，赵丽颖也被拍到和经理人、艺人李冰冰妹妹李雪在公余时间见面，一碰面就滔滔不绝，仿佛是在找朋友诉苦借此减压。