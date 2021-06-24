指捧红的巨星都请不动 洪金宝：仅刘德华随叫随到

（香港讯）洪金宝捧红了无数明星，却自嘲请不动他们了，只有刘德华随叫随到。

洪金宝是一位多才多艺的动作巨星，而且慧眼独具。他在演员、动作指导、导演、监制、编剧这些领域都取得了卓越的成就。

70年代，他创立动作电影班底洪家班；还曾与李小龙合作出演动作片《龙争虎斗》；而透过僵尸片《鬼打鬼》，洪金宝开创了香港僵尸灵幻功夫喜剧片的潮流。他一直努力拓展戏路，将传统的道德观和创新的武术理念融会贯通到影片之中，并为香港影坛挖掘了不少人才。

不过，洪金宝当初捧红的人虽然很多，但这些人成了知名演员以后，有的花大钱还请不动；不过，有一个人例外，那就是刘德华；他和洪金宝的关系非常好，他们之间有很深的渊源；刘德华最初签约邵氏公司，但公司一直消耗他，不得已之下他反抗，结果遭到了封杀。

没洪金宝帮忙 刘德华或不在娱乐圈了

刘德华的事业因此遭到了很严重的打击，那段时间他几乎接不到戏，好在洪金宝在危难关头帮助了他。当时要是没有洪金宝的帮忙，刘德华现在可能已经不在娱乐圈了。

洪金宝帮了刘德华之后，这份恩情刘德华一直铭记在心。洪金宝想要找他帮什么忙，刘德华绝对二话不说，立马答应，绝不会推脱。现在洪金宝年纪大了，身体也不怎么好，刘德华还会不时去拜访他，两人的好交情，尽在不言中。